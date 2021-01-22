桃園醫院的新冠疫情日趨嚴峻，已有數個確診例走入社區的情況，未來這一疫情是否會擴散，舉國憂心。沒料到民進黨政府不思全力阻絕桃園的疫情，卻心懷政治算計，扭曲了澎湖等全台5個要求所屬公務員暫時不要到桃園洽公的防疫好意及努力，逼得金門今天撤回「避桃令」。

新冠病毒沒有政治。歐美各國防疫不力，讓數十萬，甚至百萬人民死於病毒之下的慘痛教訓，還很鮮明的呈現在我們眼前，民進黨政府卻以灑狗血、煽情的方式，拿這種攸關台灣人民生命安全的大事，大肆搞所謂「反禁桃令」的宣傳，其用心之卑劣，全民共譴之。

一般無知徒眾搞這個還罷了，沒料到身居總統高位的蔡英文也起哄，說什麼「無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫」的風涼話。

民進黨政府可能失憶了。新冠肺炎於去年初爆發時，台灣的北、中、南都發生因居家檢疫者趴趴走，而產生的疫情可能擴散危機。而義大利、西班牙、英國等歐美國家，也因疫情失控，每天染疫死亡的人民成千上萬。

澎湖縣長賴峰偉基於離島的防疫安全，率全國之先，宣布禁止所屬公務員請假出國旅行。賴峰偉這一宣布，隨即有好幾個台灣縣市長，跟進宣布禁令。接著，中央疫情指揮中心以世界各國的疫情失控的理由，宣布禁止國人出國旅行，隨後並逐步的封鎖國境。

中央這一禁止國人出國旅行的命令，就是認同，而且可以說是跟進，澎湖縣長賴峰偉率先禁止公務人員出國旅行的超前防疫作法。

如今，桃園醫院的院內群聚感染，已有數個確診案例，曾走入社區，在賣場、餐廳、傳統市場走動，中央疫情指揮中心也都承認這一疫情極為嚴峻，公布了確診案例在各地走動的足跡，提醒社會大眾注意防疫。

阻絕桃園的疫情擴散，不僅是中央疫情指揮中心不可推卸的責任，主掌桃園市防疫重責的桃園市長鄭文燦，也責無旁貸。而全台灣各縣市政府及人民，基於對各自縣市人民的健康安全維護，對桃園此次的嚴峻疫情，也應負起自己應負的防堵病毒擴散之責。

我相信，有意追逐總統寶座的桃園市長鄭文燦，絕對不希望桃園的這次疫情，因各縣市人民、公務員到桃園旅行、洽公，而擴散到其他縣市。因此，鄭文燦市長即使不建議中央疫情指揮中心封城，也至少應該本於自身及整個台灣的防疫警覺，呼籲其他各縣市的人民，暫時不要到桃園走動，避免給自己的防疫增加壓力，於己於他都有利。

桃園市長沒做的，澎湖縣長賴峰偉想到了。賴峰偉和去年率先宣布公務員請假出國禁令一樣，前幾天率先宣布所屬公務員暫時不要到桃園洽公。這一宣布立即引來同屬離島的金門、馬祖跟進，而且台灣本島的雲林及苗栗縣也採同一作法。

這5個縣的醫療資源相對弱勢，經不起丁點疫情打擊，他們的縣長會這樣決定，不是在扯桃園的後腿，而是在幫忙桃園防疫，既盡到不給桃園增添防疫壓力，防止桃園疫情擴散，也在維護他們各自縣市鄉親的健康及安全。更重要的是，不給台灣整體防疫資源，增添不必要的負擔。

本質上，這5個縣市是在幫桃園的忙，桃園市長鄭文燦應該表示感謝才對，但他們的藍綠政治鬥爭思維，扭曲了這5個縣市的防疫好意，帶動了整個民進黨「反禁桃令」的宣傳攻勢。

任何縣市及人民要對桃園的防疫表達支持，絕對不是要讓各縣市人民在這時候都去桃園走動，因為，我們不能讓人民涉險。否則，萬一公務員因為到桃園洽公，或者人民到桃園走動而染病，再把疫病帶回各自縣市，這樣的可能風險及結果，誰承擔得起？

天下沒有後悔藥。尤其在新冠肺炎疫情上。一旦判斷有誤，讓疫情擴散，是成千上萬人命關天的大事，比起虛幻的所謂「相挺」，孰輕孰重，自有公論。