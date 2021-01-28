衛福部長陳時中近日因擴大篩檢引罵名，甚至被拿來和桃園市長鄭文燦相比「慢半拍」，鄭文燦28日在臉書力挺，大讚他每天堅守崗位、從來沒有休息，不曾退縮，與台灣人並肩作戰，他受訪也強調，贊成以高標準執行防疫，他和陳時中都秉持「寧可多做不要少做」。

鄭文燦28日一早在臉書發文，貼上陳時中和他一起視察的照片，稱「這位先生」去年2月底親自出席桃園市政府防疫會議、親自視察桃園醫院給醫護人員加油打氣，更從去年初疫情開始影響台灣時，就每天堅守崗位，從來沒有休息過，希望保護每一位台灣人，讓疫情影響降到最低，即便疫情升溫，他也不曾退縮，自始至終，都與台灣人民並肩作戰。

鄭文燦力挺陳時中，寧可多做不要少做。(蔡依珍攝)

鄭文燦寫道，「這位先生」就是台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，和許許多多的醫護人員、防疫人員，一起保護著台灣，守護我們的健康，他並標註「這位先生」和「 這位小姐 」，強調每一位都是台灣的防疫英雄，有他們在，台灣會更有力量，度過疫情的難關，文末標註「防疫英雄」和「撐桃園」。

鄭文燦28日訪視長照機構時表示，陳時中非常辛苦、用心，也非常貼心，疫情以來這一年，他在很多層面上跟陳互動，包括這次桃醫事件，一起逐步處理，不諱言每個處理方案在不同防疫專家眼裡或許有一些不同的意見，但他認為擴大隔離、擴大採檢，是以比較高的標準來執行，也認為這是防疫的基本原則，不論自己跟陳時中都是秉持高標準的原則，寧可多做不要少做。

(中時 )