無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於本周六投票，針對罷免理由書提及黃捷違反「國安法」第21條一事，引發藍綠兩黨發言人論戰，民進黨發言人顏若芳質疑，國民黨發言人鄭照新不演了，原來罷免是國民黨策動，需要國民黨發言人出來辯解。鄭照新則透過臉書反擊，民進黨發言人鬼扯江主席，國民黨不用回應你亂槍打鳥嗎？民進黨在那邊幫黃捷辯護，黃捷是民進黨員？民進黨策動大得多吧。

針對顏若芳提出的三個問題，鄭照新在臉書一一回答，針對中選會的罷免公報上，罷免理由就是寫「第21條」，鄭照新說，人家1月4日就澄清是中華民國國安法，是誰眼睛看不清楚。

綠營質疑黃捷罷免案是國民黨策動，竟要國民黨發言人出來幫忙辯解，鄭照新解釋，因為民進黨發言人鬼扯江主席，我國民黨不用回應你亂槍打鳥？那你民進黨在那邊幫黃捷辯護，黃捷是民進黨員？民進黨策動大得多吧。

至於如果國民黨認同罷捷團體以國安法罷免黃捷理由，請問國民黨之前撐香港都是稱假的嗎？鄭照新表示，「我是告訴你要反對也請引用正確，不是造謠話唬爛，國民黨的立場很簡單，誰違反民意挺萊豬，我們就支持民意行駛權力」。

鄭照新強調，他沒在演，但是綠營一定不會認錯，況且國民黨不但撐香港，還在立法院提出修法，民進黨可沒有支持喔。

(中時 )