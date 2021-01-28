針對疫情指揮官陳時中稱，台灣的核酸檢測費用比大陸貴19倍是因為「台灣的比較準」這一說法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，「這位先生」不是無知就是唬弄台灣老百姓。

朱鳳蓮雖未言明「這位先生」是誰，不過人盡皆知；總統蔡英文也在臉書上貼出與陳時中的合照，並點明，「這位先生」就是台灣的防疫指揮官陳時中；她並表示，相信絕大多數的台灣人民，都會認為有陳時中帶領的防疫團隊在真好，她很支持他們。

蔡英文曾經稱中華民國為「這個國家」，由「這位先生」擔任「這個國家」的防疫指揮官，似乎也毫無違和感。然而，朱鳳蓮評論時連陳時中這3個字都不願提，明顯是一種貶抑，讓人聽了很不舒服，蔡英文以總統之尊，跟著回應國台辦發言人「這位先生」來、「這位先生」去的，是自降格調，沒有必要。

不過，撇開稱呼上的不合禮貌，朱鳳蓮對陳時中的批評，其實很到位。許多人頻頻對台灣檢測費用過高這個問題提出質疑，但陳時中卻始終無法給出合理的說明，最後竟然說「因為台灣的比較準」，簡直就是把大家當成傻瓜。

事實上，除了無法解釋為什麼台灣檢測費用比別人貴那麼多之外，一直以來陳時中所領導的中央疫情指揮中心資訊就非常不透明，什麼可以公開、要公開到什麼程度，根本就是以陳時中個人的自由心證為標準。喬治‧歐威爾在《動物農莊》裡有句名言：「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。」說的就是陳時中這位指揮官的防疫準則：有些人就是比其他人擁有更多權利、更優惠、更多通融空間。

因此，當他出現口誤，部桃的名字才從此不再是禁忌；確診者的足跡只能指揮中心說了算，其他人膽敢公開，就嚴查一番，就算最後沒有法辦，嚇也嚇死你。但如果顏色對了，不管疫情的什麼都可以大放厥詞，陳時中絕無異議，還會體貼地補上一句，「他們沒有惡意」。

又如，想從大陸返台的小明不可以放行，歐美回來的人發燒了都可以上飛機；部桃的第一線醫生不可以採檢，想自費也不行，陳時中發燒卻可連續採檢2次。

正因為陳時中的自我中心、師心自用，台灣的防疫才會有一大堆不能說的秘密。目前最令國人關心和擔心的就是何時可以施打新冠疫苗。自去年下半年以來，有關疫苗的推出時程，陳時中的說法就是一變再變，從來沒有給過明確的承諾。

去年8月時，他說國產疫苗年底（指2020年）可以問世，12月時坦承研發資源不足，意思是短時間內不能寄望國產疫苗可以順利問世解圍。去年12月初說進口疫苗有希望提前至2021年3月開打，第2天馬上改口說這只是「比較樂觀的評估」；日前又說，疫苗談判有點延遲，說法翻來覆去，不禁令人懷疑，陳時中一路以來就是不斷以滿口謊言來搪塞大家。

近日台經院建議以台積電的晶片換疫苗，陳時中一句「樂觀其成」立刻洩了底，暗示他在疫苗採購上恐怕已經沒輒了，竟然要看看台積電可不可以助一臂之力。然而，台積電雖是台灣的「護國神山」，但其股東結構8成以上是外資，能不能用晶片跟別國交換疫苗，可不是蔡政府說了算。看來，「這位先生」又想唬弄大家了！

（作者為資深媒體人）