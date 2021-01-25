拜登重視氣候變遷的問題，就職當天便宣布重返《巴黎氣候協定》。白宮國家氣候顧問吉娜．麥卡錫23日表示，拜登政府本周將公布更多解決氣候變遷所需的政策，並敦促中國大陸訂立更嚴格的溫室氣體排放目標。

面對拜登的氣候新政，台灣可有對策？台灣可有氣候新政，藉以吸引拜登政府乃至世界各國的眼球，讓台灣有更多的機會參與國際組織，扮演更重要的角色？

肉食者鄙，未能遠謀，且容我拋磚引玉，提議一二。

一、檢討當前燃煤、燃油發電取代核能發電的政策，提前在2040年實現台灣地區碳中和目標。

二、2025年前全面禁用燃油機車，2030年汽車全面改電動車。

三、倡議WTO推動新的關稅制度，將碳足跡納入考慮。各國的進出口產品關稅應按運輸遠近以及碳足跡多寡，制定不同的關稅標準。

四、由於牛隻排放的甲烷是造成溫室效應的重要因素，因此，除建議美、澳、阿根廷等牛隻輸出大國研發中和牛隻排放甲烷的技術外，台灣應率先將美牛、澳牛進口關稅加計碳足跡因素，予以提高。

五、美豬、加拿大豬、西班牙豬、丹麥豬進口稅亦應比照調高。美日以及各國蘋果、水梨等農漁牧產品亦應加計碳足跡因素。

六、美豬雖只剩22％含有影響人體健康的萊劑，但美國作為世界領袖，理應做表率，台灣應建議拜登政府，採取積極對策，全面禁用萊劑。在那之前，台灣為考慮國民健康，將對進口美豬加計健康捐。

七、也是最重要的。全球的軍備競賽，特別是美國在海外一百多個國家、數百個海空軍基地，無論軍機飛航巡邏、軍艦遠洋巡弋，都是全球溫室效應加劇的重要原因。台灣可藉此議題，挺身呼籲世界強權放棄軍備競賽，簽署和平協議。

以上，七項建議，如當局採納，必定聚焦全球領袖及媒體，台灣或可成為全球氣候新政的領頭羊。拜登亦將另眼相看！