蔡英文總統擬邀請七大工商團體，研商疫後經濟策略。據聞，屆時業者將呼籲政府提出足以承接「九二共識」，且對岸可以接受的新論述，讓兩岸能恢復對話。

防疫及振興經濟是目前世界各國共同面臨的問題，台灣當然無法置身事外。談台灣經濟，總脫離不了兩岸關係。僅管處在疫情嚴峻和兩岸關係緊張的狀態下，台灣去年對中國大陸及香港出口仍達1514.5億美元，大幅成長14.6%。陸、港兩地占我整體出口比重達43.9%，攀升至歷史新高。台灣對大陸的經濟依賴，業者心知肚明。所謂和氣生財，大家當然都希望兩岸維持好的關係。

2016年民進黨執政後，中共因蔡英文總統不接受「九二共識」，片面關閉兩岸協商大門。兩岸只靠隔空喊話傳遞訊息，不免出現錯估和誤判，亦使兩岸關係每況愈下。不僅台灣工商界期盼恢復兩岸對話，拜登政府最近也釋出同樣的訊息。美國為她自己的利益，不願捲入兩岸爭議；兩岸則是各有堅持，不惜犧牲共同的利益。

我認為兩岸若在「九二共識」的爭議中打轉，恢復對話的可能性幾近於零；要民進黨政府找到「九二共識」的同義詞、提出對岸可接受的新論述，也是一項「不可能的任務」。其實，蔡英文總統早在2016年的就職演說中，就已藉《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，對「一中」和「兩岸同屬一中」做了間接表述；但對岸的回應卻是先肯定、後否定。我判斷，對岸認為這是蔡的「自我定位」，並沒有定位兩岸關係，至少沒有像馬總統提出「不會把『一中』表述成『兩個中國』、『一中一台』、『台獨』」那樣的說法。

兩岸能否恢復對話，關鍵在雙方主政者的意願。「天下無難事，只怕有心人。」只要有意願，就有可能找到解決問題的辦法，而辦法就深藏在歷史的經驗當中。

首先，在國民黨執政下，形成「九二共識」的「九二會談」，就是為了處理兩岸民間交流衍生的公權力問題。目前由民進黨執政，兩岸也可從事務性協商起步。由於時空環境不同，兩岸交流需要解決的問題更多，但說不定民、共雙方能經由今年的「2021會談」，形成更為與時俱進的「2021共識」。

其次，民共過往也有交手的經驗，並未受到「九二共識」的制約。陳水扁2000年執政，時任陸委會主委的蔡英文就順利推動「小三通」，並於2003年1月26日，完成兩岸「包機直航」的佳作。

再次，兩岸「海基會」、「海協會」的組成，就是當初為了避開官方接觸而設立的「白手套」，故不應落至目前「已讀不回」的下場。我認為兩會的功能是「為人民服務」，應該讓它們動起來！

最後，兩岸智庫經過數十年的交往，早已建立了深厚的公誼私交，不應受政治因素影響，而有動輒得咎之感。即使智庫背後帶有官方色彩，那又何妨？這樣不是更能夠提供建言，更有落實為政策的可能性嗎？

從2016年民進黨再度執政以來，兩岸政治敵對已造成兩岸民意對撞的惡性循環，網路上充斥打殺謾罵之聲。但調查顯示，在世界多處瀰漫「反中」的氣氛下，台灣民眾反而是對中國大陸最友善的。如果文化落實於日常生活當中，則台灣對中國傳統文化的保留，絕不少於中國大陸。這不是任何「去中國化」的意圖所能辦到的。

我一直相信，兩岸的問題自己無力解決，要聽別人「說三道四」，那是兩岸執政者的恥辱；兩岸非要兵戎相見才能解決問題，那是兩岸人民的悲哀。我要再次提醒，對蔡總統而言，今年（2021）年是與對岸展開對話的唯一機會；否則明年（2022）台灣進入選季後，她任內的大陸政策將會是一張「傷痕累累」的成績單。對中共領導人習近平而言，他或許有較多的選擇空間，在對台政策的成績單上補白，但將面對一個不介入卻也不會袖手旁觀的美國。

兩岸執政當局目前最大的共識是交流。台灣推動交流是求生存，中國大陸推動交流是為發展。我希望，對岸基於民族利益的考量，視台灣生存有利於大陸的發展；台灣基於民之所欲的考量，視大陸發展有利於台灣的生存。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）