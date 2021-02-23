美中關係在川普總統任內陷入前所未有的緊張狀態，雙方相互過招，儼然是一場無硝煙的戰爭。這一連串的爭戰隨著川普落選而畫下休止符。目前正是美中雙方重新開機的階段。

拜登總統就任後，先後與俄羅斯、日本、印度，及歐洲主要國家領袖通話，但是遲至農曆除夕才與習近平通話。這是因為習近平對於美中較勁經驗豐富，拜登是初任總統的新手，美中關係錯綜複雜，讓拜登必須研擬通話內容以及對中行為準則時必須再三思量極為審慎。

美國無法「消滅」中國大陸，也難以阻遏大陸崛起的趨勢。因此必須在確保自身安全與利益的前提下，與大陸和平共存。雙方雖然在許多重大議題上意見分歧，各自堅持，但是美國卻無法與大陸完全脫鈎。尤其是美國必須在控制疫情、氣候變遷、毒品管制、網路安全以及伊朗與北韓核武問題上與中共合作。

拜登在與習近平通話中表示，中國是具有悠久歷史和偉大文明的國家。美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作。美國願同中國本著相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。美中雙方的審慎態度，顯示彼此都認知到美中關係是各自對外關係的重中之重，絕對不可輕易破局。兩岸關係又何嘗不是如此？

台灣與大陸近在咫尺，人民同文同種，血脈相連。兩岸因為政治因素造成兩岸分治的現狀。兩岸關係對台灣與大陸而言，是密不可分，也無法完全脫鈎。

總統蔡英文二月九日上午發表公開談話，除重申「只要北京當局有心化解對立，我們也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話」。蔡總統指出：「兩岸的和平，不是台灣單方面的事情，關鍵的鑰匙也在中國手上」。

兩岸關係目前陷入敵對且僵持不下的局面；民進黨於2016年後，進行一連串「去中國化」動作，其中提倡本土語言、強調南島文化、修改歷史課綱，將台灣史與中國史切割，並將中國史改列於東亞史之中，提出台灣地位未定論等，台獨意味濃厚。獨派大老辜寬敏在一月二十三日號召成立「台灣新憲聯合陣線」，希望用「實際行動」由下而上催生台灣新憲法，更是明目張膽推動台獨。中共國防部發言人吳謙於一月二十八日直接宣稱：「台獨就意味著戰爭」。

兩岸對峙的本質是制度之爭，台灣的民主自由，本就能立於不敗之地，更無所謂與對岸進行意識形態之爭。美中已經進入鬥而不破的競合關係，兩岸之間卻毫無和緩跡象。中華民國早已獨立，若台獨人士不自我節制，執政者繼續縱容台獨激進勢力鼓動仇中、反中情緒，蔡總統所說的兩岸對話與和平，幾乎是緣木求魚。

（作者為自由撰稿人）