民進黨執政天下無敵，所有疑難雜症都以「國家隊」因應，因此，有「口罩國家隊」、「疫苗國家隊」，現在中國大陸暫停進口台灣鳳梨，南部四縣市要籌設「鳳梨國家隊」，蔡英文總統也指示成立「農產品國家隊」，其實當前台灣最需要的是一個國家隊，總檢討兩岸及對外關係、產業、經貿等核心政策。

大陸海關總署公告自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，每年高達新台幣15億元的收益首當其衝，雖然政府全力搶救鳳梨，上自總統、行政院長、下至地方首長及朝野立委喊出吃鳳梨、挺農民的口號，並要籌組國家對解決問題，但這些都屬權宜措施或口號式反應。另外，訴諸「世界貿易組織」的爭端解決機制不但耗時費日，也不保證一定成功；轉移出口到日本、新加坡等市場也存在產銷、運輸、保鮮等結構性問題，緩不濟急。

更有政客提油救火，如外交部長吳釗燮仿效澳洲「自由紅酒」先例，呼籲各界支持台灣的「自由鳳梨」，硬是要將問題政治化。中共對澳洲的「反中」立場採取了全面性貿易反制行動，紅酒只是其中一項，吳釗燮此舉只會刺激中共對台灣產品採取更多限制。

解鈴仍須繫鈴人，解救鳳梨根本之道首要確定台灣的鳳梨沒有病蟲害與食安疑慮，並透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台據理交涉，呼籲中共取消禁令。民進黨執政以來兩岸關係急遽倒退，相互敵意持續上升，大陸暫停鳳梨進口絕不能等而視之。

春天的腳步近了，但兩岸看不到「春暖花開」，民進黨已不能再迴避兩岸問題，先從成立國家隊檢討兩岸關係開始。