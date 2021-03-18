不論是過去的深澳電廠，或者是目前引發爭議的大潭藻礁天然氣接收站，在在都反映出執政當局無能的投機與無知的勇氣。無能的投機顯示的是小英政府只求政治算計，不問人民蒼生的固執偏頗。無知的勇氣代表的是小英政府坐井觀天，不尊重專業的驕縱蠻橫。

一個一切以「選舉掛帥，政黨利益」作為考量的國家，注定要「理盲，煽情，弱智」。

民進黨最擅長的就是「污名化」，把好的、良善的、正常的，打成十惡不赦的妖魔鬼怪。對韓國瑜是如此，對核能發電更是如此。

世界衛生組織估計，全世界每年因空污死亡的人數是4,600,000，而每年平均因核能意外死亡的人數是3。猜猜看，台灣「廢核燒媒」，近年成長最快，死亡率最高的癌症是什麼？沒有錯，就是肺癌。

至於發生重大核安事故的風險有多大？所有專家共同接受的一個機率是：比飛機出事的機率低。所以如果你覺得核電可怕，那麼下次搭飛機的時候，你也許應該要考慮坐馬車或搭貨輪，因爲「飛機掉下來的機率遠比核災高」。

然而，這種只要有正常智商的人都不會幹的蠢事，在台灣竟然成了「執政黨操弄的主流民意」！小英政府主導下的台灣能源政策，到底有多荒謬？經濟部把各種不同型態的能源放在一起，拼湊出一桶大鍋菜，隨時可以按著政治的考量，加減乘除。這種草率地玩弄數字遊戲的能源政策，實在是毫無專業，形同兒戲。

經濟部這種為了配合2025非核家園計算出來的能源百分比與時程，鮮少有一個科學家或正常人會相信。可是仗著小英總統義和團式的無知的勇氣，行政院，經濟部，與環保署眾志成城，上下一心，一時之間，我們彷彿又回到了文革時期的大躍進，用乾淨的煤與無私的愛，全民努力造電。

2025非核家園的能源結構，過度依賴進口的能源，許多的財經專家都警告，這可能會造成國安問題與經濟波動。可是小英政府無知的勇氣，讓她完全嗤之以鼻。

2025非核家園的能源結構，過度高估再生能源的轉換效率，許多的能源專家都警告，這可能會造成供電不足與缺電危機。可是小英政府無知的勇氣，讓她可以不屑一顧。

2025非核家園的燃煤配比，勢必會對台灣的環境生態與空氣污染，造成不可逆的破壞，許多的公衛專家都警告，這會嚴重影響到國民健康與自然生態。可是小英政府無知的勇氣，讓她依舊無動於衷。

而這些無知的勇氣背後，只因為有一個民進黨廢核的神主牌。

當初以林義雄為首，主張廢核的這些人，沒有一個有受過嚴謹的科學訓練，沒有一個是懂得專業的能源專家。這些人一輩子從事政治活動，沒有專業的技術，沒有特殊的技能，一旦離開政治，就毫無謀生能力，是政治的寄生蟲。

然而就靠著幾次政治精算的絕食抗議，我們就讓這些三流的政客，決定了攸關國家安全與民生經濟的能源政策。到底還有什麼比這個更荒謬、更民粹、更愚蠢的呢？

而所謂的核廢料無法處理，台灣發生核災全島都會無處可逃等種種聳人聽聞的論述，只要稍微花一點時間，找一下資料，看一些論文期刊，就知道那都是膚淺無知，誇大其詞。毅力號都已經登陸火星了，這些人的智商卻還停留在阿波羅13號，實在是愚不可及。

最重要的是，在台灣完全沒有任何自主能源，80%以上的能源都要倚賴進口的情況之下，不用核電，一旦台海發生戰事或遇上能源危機，台灣將如何有能力維護國家主權，保障人民安全呢？難道要叫小英總統在黑暗中，帶領大家一起用愛祈禱發電嗎？只怕到時候她最有可能是已經逃到美國喝紅酒，吃法國菜了！

一個公共政策，必須要有足夠的事實、專業、經驗、邏輯，才能夠在國家安全、經濟發展、環境保護、公共衛生的全盤考量下，做出一個最理性的抉擇。義和團式的信仰，大躍進似的民粹，佐以無知的勇氣，只會把我們帶向一個倒退衰敗，岌岌可危的未來。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）