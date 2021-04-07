台中火力電廠3號機於6日晚間點火試，7日正式加入併聯供電。台中市長盧秀燕知情後重批，政府前腳才剛對台中限水，後腳緊接著重啟中火停機一年多的3號機，根本就是與民為敵的偷襲行為，同時重罰台電2000萬元。經濟部長王美花則強調，中火依規定啟用3號機，4月進入用電高峰，需更多機組調度發電。

中火3號機裝置容量55萬瓩，對於供電備轉容量率的貢獻度不過1.5%。就在整體備轉容量率尚能維持10%以上的供電充裕綠燈，而中部地區早已飽受空汙侵害之際，台電決定不甩巨額罰款與再增空汙的罵名，依舊硬踩中市府不准重啟的底線，關鍵其實是過去兩年多的供電充裕假象就要破功。

近期台電系統陸續有機組進入歲修或停機檢修，影響最大的就是裝置容量將近100萬瓩且於7日開始歲修的核三1號機，此機組停機足以讓代表供電充裕的綠燈直接變色為供電吃緊的黃燈。

按照常理推估，在日日11%備轉容量率的情況下，即便少了核三1號機，也不致讓燈號進入低於6%的供電警戒橘燈，黃燈維持到所有機組歲修或檢修完畢根本不是問題。台電急著讓中火3號機於核三1號機開始歲修之日併聯發電，其實是擔心停轉機組不上線支援，眼下的供電充裕恐成立即缺電。癥結就在過去兩年多的供電綠燈，只有向高層交差的功能，缺電危機步步進逼又無法明言才是台電心中的痛。

缺電原委得從太陽光電說起。過去日照良好時，光電的尖峰發電量可達260萬瓩，而依據現行作法，此尖峰發電量可計入每日的最大供電能力中。當備轉容量率是以最大供電能力扣除最大用電量後，再除以最大用電量而得時，台電每日預估的光電發電量大小，就會直接影響當日的供電燈號預估。

換言之，當260萬瓩光電被計入後，備轉容量率可立即增加7%，然而到了下午4至6點的光電發電量逐漸趨近於零，在用電需求並未大減的情況下將使「即時」的備轉容量率從原先公布的11%下探為4%。此時，核三1號機停機歲修若無其他發電機組遞補，那麼此後每天下午即時的備轉容量率將可能僅剩1.2%，進入限電警戒的紅燈。因此，中火停轉的3號機非重啟不可。

從先前北部深澳電廠興建案逼使賴清德吐出「乾淨的煤」一語，到桃園觀塘三接非得毀礁興建不可，再到中火停轉機組必須無視空汙重啟，都不斷凸顯蔡政府立基於非核家園的能源政策早已千瘡百孔。更糟的是，為了配合高層不缺電的宣示，台電必須從各種可能性中找出維持供電綠燈的「解方」。持續現狀的後果將是即時備轉量不足，單一機組跳機便可能造成連鎖式跳電，讓台灣重蹈英國倫敦大停電覆轍。

政府若仍執意躁進廢核，不思及時調整能源政策，屆時碎了一地的假綠燈所引發的潰堤式民怨，不是網路帶風向就可以化解的。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）