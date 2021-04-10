大陸清明假期旅遊強勁復甦，各地風景區湧現人潮，但同時間雲南瑞麗再傳新冠疫情，不到一周就新增本土病例超過30例，許多亞洲國家也出現疫情反彈。顯然在大規模施打疫苗達成群體免疫前，仍不能對疫情防控掉以輕心。

今年春節期間，大陸官方提倡民眾「就地過年」，在民眾的高度配合下，有效防止了因春運大規模人員移動而引爆新冠疫情的潛在風險。到了清明連假，儘管瑞麗已經連續出現本土病例，但不少大陸遊客仍然選擇「補償式出遊」與「報復性消費」，3天連假期間，大陸境內旅遊人次達1.02億，年增144.6%，恢復到疫前同期的94.5%，境內旅遊收入達271.68億元人民幣，年增228.9%，是疫前同期的56.7%。

旅遊市場復甦固然可喜，但大陸民眾不應無視疫情仍在世界各地肆虐，尤其亞洲國家反彈現象非常明顯。這次瑞麗疫情溯源結果指向緬甸，印度也出現單日確診病例數超過10萬的高峰，意味著全球新冠肺炎疫情爆發點已轉移至印度。更須警惕的是，緬甸政變引發民眾反抗，國內防疫漏洞恐難避免，而印度民眾普遍對防疫重視不夠，大規模宗教集會仍在舉行，加上出現病毒變異，這一波疫情可能會比先前情況更糟。

盡快開展防疫合作

日本也出現疫情反彈，多個城市進入「半緊急狀態」，隨著奧運會的臨近，疫情風險恐進一步升高。美國德克薩斯州大學傳染病模型研究專家福克斯警告，舉辦東京奧運會可能導致日本新冠病例大幅增加，使之成為全球疫情中心，各國人員如果感染變異新冠病毒後返國，還可能導致全球疫情再度惡化。

在疫情前沿向亞洲逼近的當下，兩岸雖然已經控制住疫情，卻都需警惕「大意失荊州」。為今之計，透過提高疫苗接種率構築群體免疫屏障，仍是保證防疫效果的重中之重。兩岸在以疫情防控為重點的上半場都交出了出色答卷，在以疫苗合作為重點的下半場不僅不能放鬆，更應截長補短、共同努力。在人員往來的問題上，兩岸已互釋善意，還應趁熱打鐵，盡快開展疫苗合作、健康碼互認，促進恢復兩岸民間往來交流。

對大陸而言，一是應盡快解決部分民眾的「疫苗施打猶豫」問題，提升接種率；二是應在大批量生產、供應的同時保證疫苗安全性和有效性；三是應在循序漸進落實通關便利化措施的同時，有針對性地加強對中高風險地區人員出入境的防疫管理，既防止類似瑞麗等邊境城市地區爆發新一波疫情，也避免大陸民眾出國不慎感染病毒而造成二次傳播。

大陸國務委員兼外交部長王毅日前在會晤東協4國外長後表示，各方一致同意加強疫苗研發和生產合作，共同致力於打造區域疫苗生產和分配中心，為地區民眾的生命安全和健康福祉出力，為徹底戰勝新冠肺炎疫情、建設人類衛生健康共同體作出貢獻。「地區民眾的生命安全和健康福祉」當然包括台灣，大陸將台胞納入疫苗施打優先安排人群，更透過多個管道釋放出疫苗向台灣民眾開放的訊息，民進黨政府應放下「反中」思維、讓兩岸防疫合作尤其是疫苗合作「去政治化」，為台灣民眾爭取切實的健康福祉。

客觀看待大陸疫苗

對台灣而言，首要問題是客觀看待大陸疫苗。台灣本土疫苗尚在第二期臨床試驗階段，研發進程緩慢，防疫指揮中心及專家團隊不妨主動與大陸探討合作的可能，畢竟大陸相關實驗室的數量和水平都已是世界級。

政府高價購入30餘萬劑AZ疫苗，不僅數量遠遠不夠，AZ疫苗的安全疑慮也導致民眾接種意願低，施打進度緩慢。在購買歐美疫苗屢屢碰壁的情況下，防疫指揮中心應盡快調整疫苗政策，與其捨近求遠地高價求購歐美疫苗，不如盡快擬定同對岸開展務實合作的方案，否則一旦錯過疫苗接種的時機，倘印日等國疫情蔓延開來，恐將悔之晚矣。