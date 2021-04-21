台鐵太魯閣號列車出軌造成49人殞命的慘劇，再度凸顯台鐵管理不當、交通部政策指導失能的沉痾，部長林佳龍因而辭職下台。但在新舊任部長交接典禮上，林佳龍以《你是我的兄弟》一曲表達扶持之意，新任部長王國材自嘲要每天唱《囚鳥》，前者一派歡樂，後者一片幽怨，和太魯閣號事故的沉痛完全不搭調，前後兩位部長是都忘了為什麼會有這一場交接了嗎？

引咎辭職竟成交接慶典

太魯閣號事故造成嚴重傷亡及眾多家庭的破碎，罹難者家屬承受巨大創傷，社會也對台鐵長期未能徹底進行體質改革，反而在包裝行銷上花大錢頗為不滿，林佳龍為此負責下台是政務官該有的行止，但這場交接典禮卻太過荒謬，好像當成了開開心心的慶典來辦，彼此拿流行音樂來作哏，完全把死傷血淚拋到腦後。林佳龍選的《你是我的兄弟》是一首歡樂相聚的友情歌，私下向王國材表達相挺可以，但擺在為一椿慘劇而更換部長的公開典禮上，氣氛會不會太high了點？

至於《囚鳥》，歌詞是講述無法放下愛情及對負心人的哀怨，王國材可能只是拿歌名來自嘲，說「從現在開始，我可能每天都要唱《囚鳥》」，意味著會被交通部長的職責困住，如同被囚禁在籠中的鳥兒。一接任就如此哀怨，彷彿深深為接任部長一職感到難過，在一個嚴肅的交接典禮上，能這樣形容職務的政務官，會有一絲一毫積極任事，防止下一場鐵路悲劇的責任感與使命感嗎？

出了大事民眾要求部長下台，是希望樹立官員對責任政治的謙卑，提醒閣員們要勤奮任事、勇於負責，繼任部長卻自嘲是囚鳥，把應該承擔的職責看成了枷鎖，委委屈屈地上台，這是想好好把工作做好的態度嗎？部長的俸給來自民脂民膏，我們花錢請一個不情願的人在部長崗位上唱《囚鳥》，有必要嗎？

太魯閣號事故的發生，是一連串疏失的不幸結果，從邊坡施工不當、鐵道管理疏漏乃至承包公司得標之背後內情，都有很多必須追究的細節，而死傷者與家屬的賠償撫慰，也都要費心處理。不要說家屬傷痛萬分，連現場搜救人員及遺體修復師，也都承受了相當的心理創傷，需要進行後續的輔導。此時，我們需要一個真心能苦民所苦的主事者，才能盡全力做好善後與改革，避免悲劇重演，而不是拿著歌曲當新聞哏，只顧著自憐自艾，卻忘了家屬的眼淚還在流。

蔡政府滿腦子政治盤算

這其實也是蔡政府長期以來的施政態度，擅於操作輿論在網路上帶風向，用大內宣打造出施政良好的表象，實則對人民的苦痛完全無感，只在意自己的政權是否能堅實永固，一切力氣與心思都用在維繫政權及政治鬥爭上。林佳龍就任交通部長後，眼睛看著的是2024大選，想著的是如何為自己的政治籌碼加分，民進黨政府則想著如何快點讓太魯閣號事件過去，把民怨轉移焦點。

最奇怪的是，太魯閣號事故，為什麼是衛福部出來募款？按說主管機關是交通部，就算怕有球員兼裁判的非議，社福撫恤事務也該由內政部來負責，怎麼會由一個風馬牛不相及的衛福部跳出來募款？是因為衛福部長陳時中現在人氣最高，想用他的好感度化解民怨嗎？還是讓他出面當好人，以累積問鼎台北市長的籌碼？

這完全證明了蔡政府滿腦袋政治盤算。而且一開始還傳出只拿1/3善款用於撫卹家屬，這不是A大家的愛心錢嗎？雖然後來調整了政策，卻還是因為民眾罵翻天的關係，拿多少給家屬，還不是官員說了算，高官們的心思少在人民，多在政治私利。說起來，人民才是被綠色牢籠困住的「囚鳥」。