內門區綽號石頭里長的謝振城與雲林菜農林佳新等人，去年11月底因為在網路直播時口角，之後產生衝突，林佳新糾眾南下要找謝振城理論，謝得知後也找人教訓林佳新。此亂鬥造成林陣營多部轎車被砸，4人受傷，橋頭地檢署27日依妨害秩序罪起訴謝振城、「杏仁哥」吳育全等人。

橋頭地檢署表示，當時謝振城得知林佳新已經到了高雄，且對林佳新在電話中的語氣不滿，因此想教訓林佳新，所以找了杏仁哥到中埔里長服務處商討對策，並透過不明人士，找了鍾姓等十多名男子助陣，攜帶棍棒、木劍與木椅等器具。

鍾姓等人將林佳新等人開的車輛包圍在中埔里長服務處旁的道路上，阻止林陣營的人離開。謝振城在盛怒之下，對鍾姓等十多名男子聲稱：「把他們打死。」、「打死他們我負責。」等語。

於是，雙方展開一場亂鬥，混亂中，林佳新駕駛的汽車車身、車窗等多處被砸毀。另一部跟在林佳新座車後面的汽車見狀想要突圍，倒車後撞擊前兩部車輛後，再往前行駛，因力道過猛導致失控衝撞擊路樹。

在此亂鬥過程中，郭姓等4名男子受傷，傷勢包含腦震盪、腳踝挫傷、胸部挫傷等。橋檢27日依攜帶凶器公然聚眾鬥毆首謀、傷害、毀損等3罪嫌起訴謝振城與杏仁哥等7人。檢方呼籲，民眾在網路上發表言論務必理性溝通，勿因立場不同而聚眾以暴力相向。

(中時 )