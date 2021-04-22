台鐵太魯閣號列車慘劇方過，傷痛猶在，淚痕未乾，而隨著交通部長、台鐵局長雙雙換人，政壇與社會兩樣情。下台的舊人大有敗部復活的機會，上位的新人也有著黨內派系的支持，仍然在位者更是積極部署，擴大自己的實力。

行政院長蘇貞昌的愛將丁怡銘暗中回鍋行政院顧問遭爆後，又傳出他曾打電話到立法院長辦公室開嗆。有霸道的蘇揆當靠山，丁怡銘有樣學樣，居然敢不顧憲政分際和黨內倫理，直接打臉游錫堃，不僅引發在野黨齊轟，更讓民進黨內蓄積已久、不斷壓抑的反蘇怒火幾乎按捺不住，隨時可能進一步引爆。

另一方面，民進黨中常會拍板修改黨職選舉相關辦法，將黨主席等黨職選舉權與被選舉資格，從入黨2年縮短為1年，明年即可適用。新規定將牽動派系權力版圖的變化，有中常委透露，某些派系已超前部署，在1、2個月內有近5000人入黨，黨內並把矛頭指向當前勢力如日中天的英系。

而在林佳龍去職，由政次王國材接任交通部長之際，立法院交通委員會即有英系「指標型」立委陳明文，公開質疑部、次長同樣負有政治責任，「為何部長下台、次長升官？」再加上正國會系立委陳亭妃對蘇揆用人的微詞，都顯示從828公投不提對案到現在，非新蘇系人馬對蘇貞昌專斷獨行的不滿不斷加深，不滿者絕非單一派系而已。

民進黨各派系的內鬥盤整，暗潮洶湧，蓄勢待發，矛頭直指蘇貞昌。外界都認為小英與蘇貞昌是在恐怖平衡中，雙方都彼此需要，但如今黨內炮聲隆隆，只不知，始終不吭聲的蔡英文何時會出手？