駐日代表謝長廷拿台灣核電廠排放冷卻廢水，對比日本福島核事故廢水，連日引發極大爭議，總統府昨天表態力挺。國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，直指為什麼謝長廷可以胡言亂語在先，持續爆料在後，卻仍然能夠穩坐駐日代表的位子？他認為謝長廷沒有被撤換的三種可能理由：

一、蔡英文不能撤換謝長廷。蔡英文這些年來一直遵守著民進黨內派系共治的傳統模式。一旦撤換謝長廷，可能會打破現有的派系均勢，而引發另外一場派系大戰。因此，蔡英文怎麼能在民進黨內外交逼，風雨飄搖之際，又造成另外一波的黨內鬥爭呢？

二、蔡英文不敢撤換謝長廷。謝長廷長期以來的親日言論，可能得到了日本政府高度讚賞，再加上此次發言又是為日本出頭，一旦撤換謝長廷，可能會影響民進黨和日本政府在這一段日子以來建立的緊密合作關係。所以，蔡英文怎麼敢甘冒得罪日本政府的風險撤換謝長廷呢？

三、蔡英文不願撤換謝長廷。謝長廷長期以來的舔日態度，也許某種程度代表了民進黨政治人物內心的主觀意願。謝長廷說出了很多民進黨政治人物想說而不敢說的話，也做出了許多民進黨政治人物想做卻不敢做的事。那麼，蔡英文又怎麼好意思撤換謝長廷呢？

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(中時 )