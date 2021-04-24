台灣輸出、國外確診的案例時有所見，衛福部總是找一大堆理由塘塞，最近幾例卻活生生打臉。

一名印尼籍男機師在澳洲被驗出陽性，追蹤驗出在台的兒子以及機師同事也確診成了本土，這下子沒話說了。

疫情期間，國人多無法出國，待在國內憋著慌，機師和機組人員還可以出國喘口氣，也正因為如此，機組人員是最危險的族群，政府應有更嚴格的管理機制及早診斷，而不是等國外驗出確診才來追查，不僅顯示台灣防疫慢半拍，更讓人覺得｢超前部署｣是個笑話。

儘管華航和長榮都聲稱內部防疫工作配合政府做得十分到位，但4位機組人員確診也是實情，衛福部怪罪機服員接種疫苗速度太慢造成破口。陳時中說，目前公費接種資格已放寬至第六類，但華航機師卻僅打10餘人，速度確實太慢。

要問的是，為什麼機師和空服員施打的意願不高，就是對AZ疫苗沒有信心嘛！自己身體健康事小，飛行中若出現狀況可是全體旅客的生命安全哩！

國人還一直陶醉在｢超前部署｣的夢囈裡，然幾天前美國才將台灣從「請勿前往」安全警示第1級降為第3級，衛福部真的要告訴國人，本土確診到底問題出在哪？

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