駐日代表謝長廷硬拗台灣核電廠排放核廢水的爭議愈演愈烈，網路民調一面倒罵翻。立法院國民黨團要求外交部立刻召回謝長廷備詢，謝回嗆公文來就回去，一副「能奈我何」的傲慢姿態。國民黨團如果想稱職扮演在野黨的角色，就集中火力向蔡英文總統施壓，直接撤換「助日代表」！

謝長廷媚日言行已誇張到扭曲事實、糟踏台灣，幾近喪權辱國，沒想到謝系子弟兵莊瑞雄還在立法院語帶威脅，「提醒」打臉謝長廷的原子能委員會，指稱原能會的說法與謝長廷的主張並無差別，要求原能會對外說明要注意，擺明幫謝「贊聲」，印證綠委只問立場不問是非。

謝長廷年薪近600萬元，領的是國人繳的納稅錢，做的盡是幫日本政府說項的工作，包括去年底莫名回台，原來是為了開放日本核食進口當說客。這回日本政府公布2年後將把福島核廢水稀釋排入大海，謝長廷急著附和，誣指台灣核電廠也排放含氚的核廢水，氣得國民黨團書記長鄭麗文痛批謝拿國譽陪葬，根本就是台奸。

國民黨團氣歸氣，但只會嗆聲要求外交部立刻召回謝長廷，並至立法院接受質詢，不接受視訊方式進行，偏偏謝長廷根本不理會，以防疫為藉口，得立法院出公文，還要專機接送。面對謝長廷這種死皮賴臉，國民黨團重拳有如打在棉花上，完全使不出在野黨的監督力量。

反核食公投是國民黨即將登場的政治大戲，此時謝長廷無視食安，急於為日本核食進口說項、還為日本福島排放核廢水力辯。國民黨團實應集中火力，每日加大力道施壓，逼迫蔡總統撤換謝長廷，當作反核食公投的試金石。否則光打嘴炮，有氣無力，實在看不出為民把關的力道，更看不出重返執政的決心。