林志儒（左）在《火神》中飾演改變心意器官捐贈的父親，逼哭觀眾。（公共電視、myVideo提供）

溫昇豪劇中因為工作與另一半爭執不斷。（公共電視、myVideo提供）

由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷等人主演，公視、myVideo出品的消防職人劇《 火神的眼淚》5月1日播出一、二集，公視首播就創下平均收視1.11佳績，收視高峰更達1.37，奪下同時段戲劇冠軍寶座，首播當天也登上Google關鍵字搜索的第二名，可見熱度之高。網友狂讚劇情精彩、牽動人心，揪心劇情引大批觀眾在網路上表示「眼淚掉不停」、「一直哭是正常的嗎？」，不少消防人員或眷屬大呼劇情「太真實」，更有消防員表示在分隊一起看到一半出救護打火勤務，超有臨場感。

製作人湯昇榮、李志薔、導演蔡銀娟也帶領演員林柏宏、謝章穎在播出前後與觀眾在線上直播互動，演員溫昇豪、導演瞿友寧、演唱《火神》片尾曲《繞》的歌手江美琪也都在直播線上互動聊天，讓觀眾不但能觀影還能直接與劇中演員、導演討論劇情。《火神的眼淚》不僅劇情激起高討論度，連同片頭曲、片尾曲、插曲全都成為觀眾寵兒，由韋禮安演唱的片頭曲〈因為是你〉也於3日正式上架。

除了感動的劇情外，收視高峰更落在同安分隊隊員間的可愛互動，導演透露這些可愛的互動很多都是演員臨場反應加戲產生的，林柏宏分享：「因為我們在拍攝前就一起訓練，所以培養了一些時間的默契，才能在拍戲時自然的丟接球，像在同安分隊裡和阿忠（夏騰宏 飾）的互嘴橋段幾乎都是直接來。」謝章穎也笑說：「學長姐們現場都會有即興的靈感與經驗上的分享，跟他們對戲時都會很放鬆也很安心，所以可以擦出很多精彩的火花，這週播出的大胃王比賽、過期的花生醬那一段也是我跟冠廷學長現場對戲時臨場加的，很高興觀眾會喜歡，未來會繼續努力吃東西的。」逗趣的表演讓沉重的劇情增加不少歡樂氣氛。

《火神的眼淚》劇情描述消防員所面臨的各種人性議題。在第一、二集中最令觀眾熱論的是由林柏宏飾演的消防員張志遠，與國小導師古老師（林志儒 飾）在急診室意外相遇，沒想溺者竟是老師的兒子。最後兒子回天乏術讓老師夫婦在醫院崩潰大吵，爾後師母（林嘉俐 飾）打算將兒子執行器官捐贈不被古老師接受。直到古老師在醫院中看見等不到心臟而逝的女孩父母在醫院痛哭而改變心意。第二集結尾劇組更請到資深金鐘夫婦演員丁強、李璇特別客串感情深厚令人動容的老夫婦，癌末的老奶奶（李璇 飾）祈願能在送醫前看最後一眼老家的海，陳庭妮和劉冠廷飾演的消防員徐子伶、林義陽本應照標準作業流程拒絕他們的要求並直接送醫，但在人道考量之下，徐子伶還是選擇停靠在海邊，完成奶奶的遺願，這一幕逼哭不少觀眾。

導演蔡銀娟表示：「我們除了想探討消防員的職業困境，但我們更可以透過消防員每天接觸的勤務中，看見更多人性、生死議題，每一集中都會藏一些社會上待討論的問題，很開心許多觀眾都能感受到細節。」

《火神的眼淚》首播第一週就引轟動，對於未來劇情發展不少觀眾也開始猜測，並在第一集播出時就認為全劇的角色「便當味都很濃」，對此製作人李志薔笑說：「請跟著角色一起感受劇情就好。」製作人湯昇榮表示：「我們期待不只消防員來看我們的戲，各行各業都可以在劇中看見自己在工作時面臨的困境，也可以對角色感同深受，不論是女性在職場上的問題、SOP與人情之間的抉擇、家庭和工作的兩難，都是人生的課題，看過之後更能同理消防人員的辛勞，也更知道守護我們的這些人他們遇到什麼困難了。」

本週六即將播出邱漢成（溫昇豪 飾）將在打火時，為了怕火勢延燒而緊急破門，不料事後卻有了大麻煩。小辣椒（江宜蓉 飾）對張志遠（林柏宏 飾）告白，但對方的反應卻出乎她意料之外。常酗酒路倒的老吳害林義陽（劉冠廷 飾）延誤了搶救另一瀕死民眾的時機，林義陽怒不可抑。出救護任務的張志遠想為命危病患進行氣胸穿刺，但醫生卻拒絕授權；眼看病患將死，張志遠陷入掙扎。同一時間，也出救護任務的徐子伶（陳庭妮 飾）遇到難搞民眾，一路催他們飆車。

(中時 )