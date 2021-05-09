【愛傳媒黃珊珊專欄】媽媽四十多歲才生我，已經有五個孩子的她，懷我的時候，本來已經到醫院墮胎，那天醫生很忙，沒有時間理她，她等很久就生氣回家了，我才有機會到這世界來作她的女兒。

我是一個沒有上幼稚園的小孩，六歲以前媽媽就是我的老師，我每天都在家裏和媽媽玩，雖然沒有念幼稚園，但是四、五歲就會讀報紙、還有打麻將，哈哈！

媽媽今年九十多歲了，她過年後住了二次醫院，現在好很多了，我工作很忙，也沒有辦法常去看她，但是她每天都會寫line給我，這樣我才確定她平安健康。

媽媽會用平板電腦看連續劇和綜藝節目，還會和我視訊通話，我雖然不常在她身邊，但是每天都是媽媽的寶貝！

有媽媽的孩子真的很幸福！我自己當了媽媽以後，才知道，不論你多大，還是永遠譲媽媽牽腸掛肚！

祝所有的媽媽，母親節快樂！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)