蘋果春季發表會已於日前舉行，之前外傳蘋果將會推出首款運動相機「AirCam」，最終暫時並沒有出現。作為全球數位匯流經濟的先驅，蘋果怎麼也開始走向數位應用分流的老路？更重要的是，這個數位相機與iPhone出現後所消滅的數位相機又有什麼實質意義上的差別？當然，AirCam也可能真的會上市。蘋果的新分流產品構想，當然不僅僅可能是運動相機，也包括被執行長庫克形容為「極度重要」的AR裝置。為何AR裝置或是其他新興的分流產品對蘋果及庫克都至關重要？因為，他已在蘋果任職23年，擔任執行長近10年，前些日子他在《紐約時報》的播客節目「Sway」訪談中表示，離開蘋果的日期就算不是近在眼前，但可能不會再做10年了。

賈伯斯曾經給了後世一個legacy（遺產）iPhone，而庫克也需要有自己的legacy。會不會是自駕車？

坊間常常將電動車與能創造前所未有數位內容新應用的自駕車概念混為一談。《經濟學人》曾指出，自駕車除了能戲劇化地降低交通意外死亡人數、減少你在車陣中枯坐的時間，以及所需的停車空間之外，包括保險、媒體、廣告、零售、房地產業都將因此大地震。為何影響層面如此之廣？那是因為憑空騰出來的雙手結合新興數位科技，可以創造出龐大的數位內容創新應用服務商機，也因此才有業者稱其為帶有4個輪子的iPhone啊！這才是蘋果這種公司應該做的事，因為具有畫時代的里程碑意義。

這點對全球數位經濟發展是至關重要的，因為移動市場已被 iPhone徹底數位匯流化，客廳市場在數位匯流方面算不上是成功，數位經濟唯一的處女地，就剩下車用空間了。可別小看平白空出來的雙手，蘋果的藍芽耳機AirPods，年銷售數千萬副，使用者運用耳朵消費資訊的同時，還可以做其他的事情，正因如此，數位聽覺市場如Podcast及Clubhouse等等才可以紅紅火火。這種車用新興數位內容市場並不一定與電動車有關，電動車與車用空間體驗數位化，終究是兩種面向。

但自駕車作為庫克的legacy，我是悲觀的。根據報導，近日有「駕駛」開著2019年款Model S高速行駛，過彎處失控偏離路面，撞上一旁樹木並起火燃燒，造成2人身亡。對特斯拉而言，這可不是偶發事件。我們很難相信5到10年內，自駕車要成為我們生活的日常。我無法預測後發的蘋果是否能超越特斯拉，但自駕車的發展離是否成熟仍有許多的Bug（包括有無啟動自駕功能），卻是不爭的事實。

會是電動車嗎？或許。只不過，目前全球仍將電動車歸類為汽車業而非數位或網路科技類別，當蘋果全力開始發展電動車時，同時也可能意謂著全球數位網路經濟發展已告一段落。當然，庫克還可有其他選擇，那就是發展諸如聽覺數位內容，或是將Apple服務營收比重大大調高。21日蘋果甫推出Podcasts訂閱制，制定了一套Podcasts付費服務，讓錄製Podcast的創作者可以從中得到收入，聽眾則可收聽無廣告或是獨家內容，這代表著Podcast對蘋果而言，不只是another hobby。

最後，會不會是AR裝置？我認為，與穿戴式或物聯網相關的項目都只能算是新的分流，新分流通常是新硬體搭配新服務內容，如AR/VR/MR等等。新分流並不容易，因為它的營收重點不再單是硬體，更重要的是服務的內涵，只不過，服務很難全球化，都是因地制宜的，有多少開發商願意在相對數量較少的載體上投入，也是變數。

個人認為，站在數位匯流發展的角度來看，AR對蘋果而言，比自駕車實際多了，而Podcast等數位聽覺市場又比AR實際多了。蘋果公司當然是數位匯流經濟或是後數位匯流走向新分流的一個重要指標，看它的出手，多少可以判斷全球數位經濟發展的現況、遇到的問題與困境，及未來的可能性，但如果它要跨到汽車業，那可就是另一套新學問了。

（作者為科技媒體專欄作家）