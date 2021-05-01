世界衛生大會（WHA）即將於5月下旬舉行，台灣迄今仍未獲邀請，儘管媒體報導，全球各地支持台灣參與大會的聲浪不斷增強，但都無法改變台灣連續多年被WHA拒於門外的狀況，連美國的聲援也無濟於事。

美國國會兩黨議員不僅提出支持台灣參與世衛組織的相關法案，這周還在社群媒體上發起「讓台灣幫忙」的主題標籤活動，串聯全球為台灣參加今年世衛大會發聲。美國國務院發言人普萊斯也在推特發文表示支持台灣，說「需要在世界衛生大會上聽到台灣的聲音」。

但這一切都無濟於事。針對是否邀請台灣參與，世衛組織發言人賈撒列維克4月30日以電子郵件回覆中央社表示，台灣在世衛大會的觀察員問題是由世衛組織194個會員國考慮和決定的問題。世衛強調邀請台灣與否由會員國決定，顯示今年世衛仍將拒台灣於門外。

世人都知道，台灣能否參加WHA，關鍵在於中國大陸的態度。執政黨強調因為大陸打壓而造成台灣的困境，但卻選擇性忘記，在馬英九政府時期，台灣就順利地參與了WHA，個中區別正在於兩岸關係的好與壞。

俗話說，種瓜得瓜，種豆得豆。蔡政府高舉抗中旗幟，處處不給大陸好臉色，又怎能期待對岸釋善意？

「讓台灣幫忙」這個標籤，與「Taiwan can help」口號，如出一轍，不出意外的話，恐怕又是政府的「大內宣」。台灣經驗的確可以幫到其他國家，然而，台灣要參與WHA，與其捨本取末要美國幫忙喊話，不如政府優先處理好兩岸關係，才是根本之道。

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