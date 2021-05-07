英系將民進黨的黨員投票門檻，由入黨2年改為1年，啟動各派系「人頭黨員」的軍備競賽，這是排黑無法落實的根本原因。

從2年變1年，這不只是「黨員大戶可以少繳1年黨費」這麼簡單。民進黨的黨職選舉是2年1次，入黨2年才能投票，就表示今天找的人頭黨員，要到「下下次」選舉才有投票權。

下次選舉的結果還沒確定，要為「下下次」選舉布局並不容易，這才是養人頭黨員真正的門檻。

舉例來說，假設某派系今年1年找了1000名人頭黨員，若是2年條款，那這1000人要到下下次，2024的選舉才有投票權；可是在英系堅持調低門檻下，這1000人在下一次的2022選舉就可以投票，人頭黨員的投資報酬率大為增加。

人頭黨員就像軍備競賽，甲派系找了人頭黨員，乙丙丁派系也必須如法砲制，這也就可以預見，在4月21日民進黨調低黨齡門檻之後，英系以外的派系也必須招募屬於自己的黨員，而最快速的管道就是幫派。

因此，有英系堅持的「1年投票門檻」，民進黨要排黑就是不可能的。特別是去年12月，中央黨部把「線上入黨」的審核權收回，於是英系王美惠在地方黨員動員入黨踢到鐵板，就乾脆把申請書收回，要改走「線上入黨」的模式，由中央來審核。

英系在黨中央可以「球員兼裁判」，其他派系當然也會在自己可以掌控的地方黨部這樣做。惡性競爭的結果，民進黨要怎麼清廉，要怎麼不被幫派控制？

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