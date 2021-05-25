節目組與宗谷の蒼氷相約拍攝的那天，當她拿下安全帽的那剎那，全場工作人員全崩潰。（圖／翻攝自《月曜から夜ふかし》節目片段）

疫情升溫，宅在家中，無意間看到一些過往的趣事，覺得頗值得拿來探討一下。

在我年輕時代曾紅極一時的音樂團體Milli Vanilli，是由德國模特舞者Rob Pilatus和來自法國的Fab Morvan所組成，兩人酷帥有型的外型和極具感染力的舞技，搭上90年代流行的R&B曲風，在80末90初，大賣3000萬張專輯，卻在一場「現場演唱」中，因為硬體設備故障讓歌曲不斷跳針，不斷重複著歌詞幾十遍，才被人們發現他們是假唱。由於質疑聲浪變大，製作人Frank Farian承認二人其實一首也沒唱過，他倆只是他找來負責對嘴和跳舞的「擺設品」。

對嘴唱歌在現今樂壇已司空見慣，如果一開始製作人便對外宣稱唱歌與表現是不同的二路人馬，唱片是否仍能熱銷？撇開道德問題先不談，表演者五音不全卻擅表演，歌手不適合舞台但歌曲卻能迷倒眾生，製作人有將其組合的創意，三元素造就一成功商品，拿到今日的時空來說，肯定會是美事一樁吧！

這世上，有人渴於創造被世人迷戀的成功角色，不惜造假，卻也有人急於卸下名利雙收的角色，寧願回歸那個自然的本性。

傑伊·戴維森是一位在美國出生的英國退休演員，1994年他拍了一部名為《亂世浮生》（The Crying Game）的電影，飾演一個男扮女裝、叫做「黛兒 」的角色，電影十分成功，還得到奧斯卡金像獎6項提名，而他也被提名最佳男配角。之後，因為錢的原因 有導演找他拍《星際奇兵》（Stargate）電影，飾演埃及太陽神「Ra」這個角色，算是生平第二部商業電影，然而，他卻急流勇退，從娛樂圈消失，繼續做回他時裝助理的工作，過著一些平凡的生活，根據他的說法，他並不喜歡這些成功角色所帶來的名利，寧願做回自己。

數位時代的我們，比起那個年代的人而言，真是幸運太多了，無論是想忠實地做自己，或是展現自己的多元人格，我們都有許多選擇。

好友最近跟我閒聊，因為對於社會、人文觀察十分迷戀，他常特意製造另一個人設來與網友互動。最近他在臉書上刻意在不同粉絲頁上利用幾個不同的人設，來與這些社群互動，有趣的是，經過幾天對社群的觀察，他竟然可以模仿類似其社群品味的貼文，更讓他意想不到的是，其單篇文章按讚數，居然可達4000次以上。這讓他又驚喜，又困惑。驚喜的是，他已經可以在很短時間內，體會某些社群的文化內核，包括文字的調性、描述事物的手法、獲得大量認同的技巧等等，至於困惑的是，他在臉書化名帳號的世界裡，遠比在實名帳號受歡迎得多，他居然在演一個現實社會中不存在的自己，卻似乎更了解在那些群體中的角色扮演，實體帳號裡的他與化名帳號裡的他，究竟哪一個更真實，真的把他搞糊塗了。

根據日媒報導，一個多月前，一位名為「宗谷の蒼氷」的重機金髮美女騎士，在推特上分享她自拍和騎重機的照片，由於沒透露真實年齡，也沒人看過她的真實面貌，卻吸引眾多粉絲關注，引發觀眾委託電視台邀請「她」上節目。節目製作人取得宗谷的聯絡方式後，依約前往，只見她一身重機勁裝露面，外貌長髮飄逸，看來「婀娜多姿」，但當她一脫下安全帽時，大家才發現他是位大叔，真實面貌讓許多日本男網友心碎。

其實，可能這位大叔內心本來就住著一個少女，大叔及少女本來就是同一人，只是她的心靈無法契合他的外貌。要說他欺騙，拿現今一張張80%都不像本尊的修圖照片與大叔的長髮美女照相比，哪一個騙較大還很難說。

平心而論，只要這位大叔不做違法之事，讀者也享受美女、重機的組合，又有何問題？這讓我想起在數位時代之前，許多作家不也一樣利用多個筆名，發表屬性不同的文章？數位時代應該大大鼓勵這樣的行為，也不枉我們生在這個可以自由選擇角色扮演的特別時空啊。

（作者為科技媒體專欄作家）