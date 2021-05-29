最近，北京外交部發言人指出，美國等西方發達國家，搶購及儲備遠超其國內需求的新冠疫苗。截至目前為止，美國共採購26億組疫苗，同時有上億組疫苗閑置在國內倉庫。中共外交部表示，中方已向80多個國家和3個國際組織提供疫苗援助、向50多個國家出口疫苗、同埃及，阿聯等十多個發展中國家展開技術轉讓和合作生產。中國國藥集團疫苗，已獲得世界衛生組織緊急使用審批。

鄰近中國大陸的印度，現在也算是疫情失控。印度在今年1月，向不丹、馬爾地夫、孟加拉、尼泊爾、緬甸、塞席爾等國輸出疫苗。也對斯里蘭卡、阿富汗、莫里斯等國援助疫苗。印度生產的疫苗，一種是獲得授權生產的AZ疫苗、另一種是自己研發的。印度是藥品生產大國，也是國際重要的藥品供應國。此外，俄羅斯自行研發的疫苗衛星五號，則開始供應國內施打。同時，向白俄羅斯、哈薩克、匈牙利等國輸出疫苗和合作生產。

新冠病毒疫苗的研發，截至目前，通過世衛組織緊急授權的共有五隻。英國的AZ、德國的BNT、美國的莫德納、美國的嬌生、中國的國藥等。從疫苗研發能力來看，美國、德國、英國、中國大陸等，算是前段班。俄羅斯的疫苗應當不錯，只是尚未被世衛組織認定。

世界各國的防疫工作到目前為止，美國以及歐盟在今年7月可以開始人員的相互移動。前提是必須出示「疫苗證明」。因此，特別提醒台灣民眾，如果打的疫苗並非世衛組織認證，基本上仍將被封在台灣島內。

從大國極力掌握疫苗來看，特別是美國，在日後的「疫苗外交戰」上彼此肯定，盡洪荒之力來拓展自己的國際關係。就過去一年的觀察，在疫苗研發上中國大陸做得最積極。它能在世衛組織尚未認可之下，憑著自己國內抗疫的成果獲得一些國家的接受，堪稱相當不容易。如今通過世衛組織的認證，中國大陸的疫苗更容易拓展市場和國際關係。

疫苗研發的競爭，讓我們看到未來國際各國，彼此之間的互動與群聚關係，全球一體化的結果，創造了世界經貿的活絡和財富。但也帶來不少人類的問題，諸如世界各國大量排碳所造成的氣候變遷、貧富差距引發戰爭和難民、民主政治因為民粹而陷入困境、美國主導而掌握世界的霸權，往下坡滑落、新的世界秩序平衡，正在磨合中，然而，這次新冠肺炎，不論大國和小國、不論膚色和男女、輾壓過地球每一個角落，讓我們意識到，另一個新的世界來臨了。

首先，我們看到有深厚科研潛力和基礎的國家，未來將主導世界的秩序和話語權。特別是德國，令人驚艷，美國、中國大陸、俄羅斯、英國等，仍將主導世界的局勢。法國稍微落後，不過，法國製藥大廠及英國藥廠葛蘭素史克，已開始進行第三期臨床實驗，預計年底推出疫苗。這樣一來，聯合國常任安全理事國的，中、美、英、法、 俄等國家基本就到齊了。

其次，我們可以觀察到，這次正在展開的「疫苗外交戰」，美國肯定力保他對中南美洲的影響力，甚至可以說是確保他的勢力範圍。俄羅斯則是努力確保前蘇聯加盟國中亞各國的影響力。印度則與中國大陸力爭鄰國的影響力。中國大陸則爭取傳統的支持者，非洲及阿拉伯國家的影響力；對自己邊境鄰國的爭取力道，則與俄羅斯和印度，形成拉鋸之態勢；對於中南美洲，則盡量重點下功夫。

從現代地緣政治來說，它已經不是傳統地緣政治所認知的對抗及霸權勢力的概念。它已成為自身可持續發展，以和平、協作為主要戰略導向的發展方向和基礎。中國大陸展開的「疫苗外交」，則比較接近現代地緣政治理論。

最後，我們應該可以感覺到，這次等同人類浩劫的新冠肺炎病毒，雖然尚未結束，但依然可以預知在今年年底前，因為疫苗的大量生產和精進，新冠肺炎基本上將近尾聲。新的治療方法，也將像是感冒吃藥和治療方法而結束了人類的恐慌。最後，世界各國仍然將盤點，大國的抗疫成果和對世界抗疫的貢獻度，重新評估大國的綜合國力和世界的話語權。到目前為止我們觀察到的是，美國仍將穩居世界第一，中國大陸則因為這次抗疫而得分，其他國家仍將扮演各自名次的角色。

當然，期望我們台灣的疫情，將因為獲得有效疫苗而控制病毒蔓延。在年底前，能恢復與世界各國的相互交流與正常化的國際經貿關係，這才是台灣生存需要的抗疫結果。（作者為中華戰略協會研究員）

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