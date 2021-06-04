日本、美國相繼宣布將捐贈台灣新冠疫苗，民進黨立法院黨團書記長羅致政今表示，美日都沒附加的政治前提與條件，反觀中國總是用政治理由，打壓台灣在國際取得疫苗，「中國只要不阻撓台灣，我們就阿彌陀佛了」。

民進黨立院黨團今召開「全力支持紓困預算，感謝美日奧援疫苗」記者會，羅致政表示，現在國際社會上疫苗非常短缺，各國政府都透過各種方式想要獲得疫苗，「即便是大國本身，也面臨疫苗要搶奪的問題」，美日政府在這個時候決定提供台灣疫苗，民進黨團要表達非常高的感謝。

羅致政認為，這些都是大家一起努力結果，也反映過去一段時間以來，台灣在「Taiwan can help」的努力，以及背後所有台灣人民無私的奉獻資源，因為幫助全世界所有的國家，所得到正面的回應。

民進黨立委鄭運鵬表示，這是台灣與美國、日本長期合作協力的成果，也是民間與政府共同的努力，不管是中央與地方，或是民間的社團與企業。鄭運鵬說，美日都是宣布前就直接公布，相信這波疫苗的合作、支援完全沒有政治條件，日本也沒有提到任何政治條件。

羅致政表示，中國這兩天不斷放話可以提供疫苗給台灣，或透過一些人轉達中國疫苗可以給台灣，「但是中國只要不阻撓台灣，我們就阿彌陀佛了」，表示只要不阻擋BNT與台灣已經幾乎要簽好的合約，台灣疫苗就可以立刻得到。

(中時 )