繼蕭敬騰、潘美辰、溫嵐陸續在大陸施打新冠疫苗，孟庭葦9日也在大陸接種疫苗，她在微博秀出戴口罩、跟著人潮排隊施打疫苗的照片，表示「今日完成了重要的防護，第一針記錄一下」，網友留言提醒她要多喝水、好好休息，她也回覆接種疫苗後「真的完全不痛」，而她在疫苗同意書上簽名時，也意外曝光了她的本名「陳秀玫」。

孟庭葦4月飛抵大陸，於5月7日完成6次核酸檢測、21天的隔離，她出關直奔電影院與「柯南」共度，還吃了一頓美味的家常菜，隨即展開一連串演藝工作。她昨PO出接種疫苗的照片後，有網友問她是否在上海？她僅回「不在上海」，未透露人在哪個城市。

孟庭葦在1991年以〈你看你看月亮的臉〉打開知名度，外型清新甜美的她，還因此有「月亮公主」的稱號，近年把演藝重心轉往大陸，活動商演邀約不斷，日前六一兒童節才和齊秦、張信哲一同上大陸節目。

孟庭葦在大陸施打疫苗。（摘自微博）

(中時 )