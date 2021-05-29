美國AIT處長酈英傑日前在離台記者會上坦言，美國準備的疫苗，由於「目前台灣確診人數低」，美國「還在擬定分配標準」。AIT實話實說，全球霸主美國要關照全球，每個國家有其分配標準。雖然有62位國會議員為台灣請命，而美國已許諾南韓打造美韓「全球疫苗夥伴關係」。

一語驚醒夢中人！某些相信「只要有美國，什麼攏免驚」的朋友，是否藉此機會冷靜檢討台灣與美中的雙兩岸關係。毫無意外，由於中國作梗，台灣今年仍舊無法參加WHA；也毫無意外，中國疫苗處心積慮進不來台灣。然而稍微回顧今年以來，兩岸互動真的冰凍冷冽嗎？

回溯3月1日中國海關無預警宣布「暫停進口」台灣鳳梨28批，瞬間引起台灣吃鳳梨「反中愛台」的同仇敵愾。但中國卻又突然頒布「農林22條」，支持台灣同胞、台資企業在大陸發展農業林業領域，包括：參與「農林一二三產業融合發展」；解決農林土地經營權與融資問題；參與城鄉冷鏈物流、畜牧水產養殖及鄉村建設。

中國此舉豈不進一步坐實對台灣農業「養、套、殺」的疑慮？但如果從北京當局的立場，這「農林22條」的政策有其脈絡邏輯。今年元月中旬，大陸全國政協主席汪洋宣布：「要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇，積極參與『十四五』規畫實施，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路。」

2月25日習近平出席「全國脫貧攻堅總結表彰大會」，特別提到感謝台灣同胞的貢獻。因為台商帶去資金、人才和技術，也把管理和know-how輸出。六四事件之後好幾年，全球棄中而去，只有台商不離不棄在大陸。

3月25日，習近平南下福建，發表「探索兩岸融合新思路」談話，「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」、「要突出以通促融，以惠促融，以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」，這「通融、惠融、與情融」三個融，語詞新鮮卻十分拗口，台灣無人體會。福建南平的73集團軍是「中共對台一線部隊」，習近平那次福建行，他捨73軍不去而去視察福州武警機動部隊，武警不管台灣問題，習似別有含意。

4月2日，台鐵太魯閣號重大車禍，草木同悲。習近平及國台辦和海協會先後發表弔唁關懷的談話。但當時全台籠罩在大車禍的愁雲慘霧中，很少有人領會，休談領情。

4月29日，福建公告將於5月10日對台胞入境福建實施「檢疫便捷通道措施」，包括台胞「2天集中醫學觀察+19天關懷管理」，而在金馬連續居住28天以上的金馬籍居民透過「小三通」入境者，無須隔離。但宣布不久，台灣疫情爆發，便捷通道措施暫停。乍現的冬陽，又被北風趕走。

5月13日汶川大地震13周年那天，國台辦發言人朱鳳蓮公開感謝台灣民眾勸募賑災基金，總共捐獻15.2億人民幣的往事。她還說：「我們歡迎廣大台胞台企回到四川，回到汶川，看看現在農旅結合，鄉村振興，產業興旺的景象。」

5月15日凌晨4點半左右，澎湖七美島海域一艘大陸籍抽砂船翻覆。海巡署立派桃園艦及澎湖海巡隊前往搜救，同時國防部與空勤總隊直昇機也趕往協尋，共救起5名船員。按近年大陸抽砂船與運砂船群聚盜採海砂，行徑囂張並嚴重破壞海洋生態，但台灣仍基於人道立場全力救援。

猶記得陸委會主委邱太三上任時就期盼未來兩岸關係能「春暖花開」，但朱鳳蓮立即回說：「春暖需有東風，東風就是九二共識。」明知九二共識已是歷史灰燼，北京依然視之如東風，怪不得它的冬天特別寒冷。

此次台灣疫情惡化，北京想方設法推銷國產疫苗以對台灣示好，國台辦甚至表示，願派疫情防控專家與台灣分享抗疫經驗。然而國台辦的善意，令人感到虛偽，因為WHA視訊大會，北京依然不許台灣參加。

兩岸對峙70年，國共恩怨產生許多盲點，如今誤會未澄清，仇恨反加深，誠屬大不幸。在美中兩強對峙中，本文試量兩岸政治體溫，發現尚未到冰點，似有解凍可能，除非不惜玉石俱焚，否則雙方有努力空間。

（作者為前副總統）