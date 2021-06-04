在疫情無預警延燒下，全台醫療用血持續不足，甫於今年成軍的屏東紅尾成棒隊，認真打球之外也不忘公益，積極加入捐血行動，為台灣血庫揮出一支一支的安打，更期待大家能逆轉血庫缺血危機，共同強化醫療量能。

全台疫情警戒三級，使得血庫面臨20年來最大缺血危機，受疫情影響民眾都減少外出避免感染，落實防疫的同時，捐血人數也大幅下降，這情形讓台灣陷入缺血困境，血液庫存量大大不足，讓各醫院陷入救治病患時也擔心血量不充足的困境。

為改善「急缺」情形，現今中央及各個醫療團隊皆呼籲民眾在防疫同時，仍可踴躍捐血，各處捐血站也做好完善預防措施，讓民眾可以安心捐血，也不影響防疫。

台灣血液基金會說明，雖然各級醫院因應疫情均實施醫療服務降載，暫停非必要或緊急醫療服務，以確保醫療量能；但病人的醫療用血卻無法等待，他們的生命和醫療權益，也在此時面臨極大考驗。

「捐血一袋、救人一命」，屏東縣政府體育發展中心表示，今年成軍的屏東紅尾隊，在集訓一個月後參加比賽就轟出全國第5名佳績。隊員們希望拋磚引玉，一起在血庫告急之時，貢獻揮出致勝安打的力量。邀請縣民捲起袖子和屏東紅尾隊一起加入捐血行列。

(中時 )