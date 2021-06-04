過去兩個月以來，民進黨政府接連出現重大的治理缺失，不但與民眾生活及安全攸關的交通、治安、水電等領域相繼出事，現在就連引以為傲的防疫神話都破功，疫情還持續延燒。回過頭來看過去一年多來鋪天蓋地的「大內宣」，以及由黨政高層充當主角的哏圖所宣示的各種保證，如今都讓人有恍如隔世之感。

現在的情況已經很清楚了。原來在普悠瑪出軌事件發生後，除了信誓旦旦的保證外，兩年多來基本上沒有對相關安全措施進行什麼大的改進。受反聖嬰現象的影響，今年的旱情其實早在去年就可以預測到，蘇貞昌言之鑿鑿的說有「超前部署」，但其實根本是看天吃飯、缺乏作為。更離譜的是，經歷了一週內的兩次停電後，卻發現前經濟部長杜紫軍早在七年前就依據科學數據提出警告，認為照民進黨的能源政策走下去，就可能必須分區限電。回想起蔡政府所謂「不缺電」的保證，原來只不過是毫無事實根據的空口白話而已。

但最離譜的，還是作為大內宣主力的防疫神話徹底破功。現在台灣民眾都如大夢初醒般，原來經過一年多的吹噓，民進黨政府的防疫準備是如此的脆弱和不足。除了早期對大陸疫情幸災樂禍、配合川普攻擊WHO，以及在全世界討拍外，真正重要的事情，如盡快買到疫苗、學習他國經驗，以及為疫情爆發時設想並做相應的醫療準備，一樣都沒有做。日前彭博社等外媒認為台灣先前只靠邊境管制，卻對防疫成果自滿，進而導致這次的疫情，基本上一點也沒錯。

簡言之，民進黨執政的風格就是「賭」，如果不幸賭錯了，他們危機處理的最高指導原則就是「繼續賭」。他們拿台鐵乘客的命在賭，出了事就說保證會改革，然後下次出事時又再說一次。他們拿全台灣的民生和經濟在賭綠能，停電了就說這不是缺電，然後下次依然停電。他們過去幾乎什麼都不準備，現在卻拿全台灣人民的生命安全在賭病毒不會變種、國產疫苗會按時出來且有效，甚至是美國最終會提供援助。如果賭對了，就大肆吹噓。如果賭錯了，則尋找替罪羊、想辦法轉移焦點，繼續唬弄民眾。

民進黨這種凡事靠賭、出事就繼續賭、心存僥倖的心態，當然不會只限於處理內政問題。過去民進黨為了贏得2020年大選，不惜以兩岸關係為賭注，進行「反中仇陸」政治操作。雖然「抗中保台」的兩岸政策基調和「辣台妹」的形象，有助於民進黨保住政權，但卻也讓兩岸關係陷入空前的低谷和危險。

從去年到現在，因為民進黨政府在防疫措施上的差別待遇和歧視言論，引發兩岸從官方到民間的惡意螺旋，再加上原本就漸趨緊張的關係，這都使得對立加劇，也讓台海局勢愈發不穩定。面對中共方面的軍事準備和大陸內部民意的反彈，甚至是兩岸更加緊密的經貿關係，民進黨是否已經為兩岸關係可能惡化的最壞後果做足準備，還是會像他們處理內政問題那樣坐以待斃? 從他們過去至今的言行來看，不禁讓人細思極恐。

事實上，無論是把鳳梨檢疫的技術問題操作成政治對抗、禁止人力銀行刊登赴陸職缺廣告，還是以「對岸不必假好心」來回應國台辦的口頭善意，民進黨政府基本上就是在賭。賭的是中共沒有能力或意願報復，或是馬上進行最終的攤牌。他們和綠營支持者似乎都相信，以美國為首的西方國家不會坐視不管，而且台灣也有能力應對，就像他們曾經相信台灣不會缺水缺電、台鐵不會出事，以及疫情不會大爆發一樣。

接踵而來的災難和造成的損失固然極其不幸，但或許也是一個反思和改變的契機，讓執政黨和台灣民眾可以藉此冷靜和反省，是否要再繼續自欺欺人、甚至賭更大，拿中華民國的國運和2300萬人的身家性命去豪賭? 還是趁有所轉圜時收手，留給台灣社會一個重拾舊山河的時間和本錢？

這個選擇太過重要，台灣民眾不能再憑這句「有政府請放心」，便盲目將自己寶貴的信任交付給現在的政府，也唯有持續監督、保持批判，不再讓政府文宣口號為我們代行抉擇，才能在當前民進黨政府治理危機的總爆發中，重新找到盤點停損的可能。（作者為國立台灣大學政治學研究所碩士、中華民意研究協會副研究員）

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