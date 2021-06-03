對於中研院研究員何美鄉和美國法律學者翁達瑞日前談及WHO對於疫苗EUA採購限制規定，個人感到難過和遺憾。

有關新冠病毒疫苗EUA限制各國只得以中央政府名義採購，禁止地方政府或企業私自採購的規定主要是WHO和藥廠對尚在研發疫苗緊急施打所做的「免責條款約定」。這個有悖於日常藥物藥材採購模式，不僅是嫺熟法律執業者所陌生，相信各國醫藥主管部門或醫藥採購工作者都所知有限，無怪乎世界各國疫情嚴重的地方政府，如紐約、德里，乃至南韓大邱市都嘗試自行洽購卻不得其門而入。

要知道，備妥疫苗是政府不可推卸的法定職責。全世界主要國家都超額認購，只有台灣當局不當回事。因此，面對台灣突發的嚴峻疫情，企業界、宗教團體願意出面協助政府購買世衛組織緊急授權的合格疫苗，政府應該感到羞愧，還好意思百般刁難，對熱心企業和宗教團體說三道四要求備齊文件？人在公門好修行，宜常懷感恩的心。

學問是用來濟世救人，不是用來調侃或教訓熱心公益人士。都什麼時候了？本土確診即將超越1萬例，死亡人數也有166人之多，這不是數字，是活生生的生命，是我們的同胞啊！而且，我們每一個人都隨時隨地都面臨感染的風險。

因此，良心建議這些公衛及法律學者，別賣弄你們的學識，不要對有心捐贈疫苗的企業或宗教團體冷嘲熱諷，說什麼「郭台銘老毛病又犯了」、「給郭董上一堂法律課」的風涼話。倘若還有良知良能的話，請督促政府放下意識形態，和企業及宗教團通力合作，有錢出錢，有力出力，趕快採購疫苗回台灣，給台灣人民一個安全健康的家園。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※