去年疫情初染，台灣率先把國際和中港人士擋在門外，誤打誤撞成了防疫模範生；今年疫情氾濫，國際間發現，一年來台灣除了口罩外什麼都沒做，以致疫情氾濫一發不可收拾。

去年以為台灣安全，所以華僑、留學生、雙重國籍者都回來了，留在台灣避難；孰料今年劇情翻轉，海外成了優勝美地，台灣反而成了牢籠、處於世界邊緣的一座孤島。

於是乎，去年回國避難的今年又｢回國｣了，回到另一個國去。機場的航班增多了，之前一周1班，現在一周7班，經濟艙7萬、頭等艙24萬都被搶購一空。有人說，有錢人真好，哪裡都是他的家、哪裡都是他的國，還說「同島一命｣哩，是｢同島不同命｣吧？

國人看了眼紅、看了心酸，｢全島一命｣大家都沒疫苗；｢全島不同命｣有人可以回另一個國家打疫苗，而大部分人卻只能窩在家裡，度那無休止的｢閉關自守｣日子。

學者根據目前施打疫苗的狀況分析，台灣未來會形成一種型態，｢好野人｣跑光，留下來的都是社會最低端，外資怯步、經濟崩潰，若再不改善，情況就會連東協都比不上。

面對新一波的「逃亡潮」，有人批評，沒給台灣一點貢獻，就少沾點社會資源，別為了健保又跑回來。走，就不要回來！名嘴這麼說。

如果政府能給人民一個安身立命的地方，誰願意這樣奔波遷徙？一劑疫苗製造了人性對立，孰以致之？

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