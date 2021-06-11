高端疫苗預計在七月底上市，昨天解盲二期臨床試驗結果，引起各界關注。醫師沈政男表示，台灣疫情逐漸趨緩，確診數字不可能呈指數型狂飆，在這樣的狀況下，台灣有緊急到要把大家當作白老鼠嗎？他認為打了國產疫苗永遠都不會知道保護力，因為接下來台灣肯定會強力圍堵，不可能讓病毒擴散。

沈政男昨在臉書發文表示，這幾天新增多少例確診，恐怕很多人都不在意了，因為都已經知道不至於狂飆，但也不可能清零，於是就這樣每天爆個200、300例，雖然不滿意但還可以忍受，就這樣等到疫苗到來？他認為這樣的想法大錯特錯。

沈政男指出，當初擔心新增案例指數型成長的人，今天都發文說「嘿，高端解盲，抗體將近百分百！安全又有效，好聽又不會跳針！」讓他看了搖頭直呼「歹勢，你連疫情走勢都不會判斷，以為台灣就要每天新增數千上萬了，怎麼，國產疫苗解盲，你又突然變成疫苗專家了？」

沈政男說，大家看過很多白老鼠，但還沒有看過，一見實驗藥物來了，就在鐵籠裡高興大喊「打我、趕快打我」這樣的白老鼠。他並表示，說高端的中和抗體GMT多少又多少，跟輝瑞、AZ疫苗有拚云云，但大陸的疫苗GMT也是差不多300左右（單位為RV GM ID50，根據Science Advances）。結果還不是被笑說，打了卻染疫的人一堆？

沈政男表示，這事情的本質是這樣，以後還會反覆論述「說是緊急授權，不用三期試驗，問題是，以台灣目前的疫情，有緊急到要把大家當作白老鼠嗎？」

沈政男認為，國產疫苗打了以後，永遠都不會知道保護力，因為接下來只要台灣出現任何案例，一定會被強力圍堵，不可能讓病毒擴散，所以說不可能見到每日新增數千例，這樣的感染狀況，甚至連每日新增數百例都很難，「請問這樣要怎麼知道疫苗的保護力？」

沈政男指出，台灣疫情最糟的情況早過去了，絕不可能再出現，一百年內都不可能再出現指數型成長的疫情，因此他質疑，為什麼必須讓大批國民施打保護力還沒經過科學驗證的疫苗？

沈政男表示，距離國產疫苗七月底上市還有一個多月，希望各縣市的首長，尤其是雙北，一定要把新增案例壓到最低，讓疫情可以緩解，也讓那些護航國產疫苗的人，沒有正當理由把大家當成白老鼠。

沈政男透露，他計算出台北市發病人數趨勢，目前Rt值已經降到0.62，前天新增發病人數已低到只有39人，而且還有繼續下降的趨勢。台北市長柯文哲說「未來可能就是這樣幾十例、幾十例。」他覺得是錯誤的評估，既然可以降到數10例，就有機會降到新增數例。而這是在6/28前柯文哲必須努力之處。

沈政男提到，有診所醫師確診過世，且在七天前才打了AZ疫苗，為什麼拖到現在才打？就是對AZ疫苗不放心啊！絕大多數這三周來打AZ疫苗的醫療人員都是不得已，因為疫情失控，但在5/11以前，根本沒人要打AZ疫苗。就因為本來沒人要打，突然爆發疫情以後，一下子大家又想要打，弄得疫苗分配與施打十分複雜。

沈政男也說，但現在更重要的是，必須把心思集中在防疫，讓每日新增繼續下降。6/10台北市新增已將降到39人，如果可以低於20人，就會超越桃園了。

(中時新聞網)