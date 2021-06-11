去年6月解放軍在中印邊界的加勒萬河谷，與印度邊防軍爆發衝突。印軍20名將士陣亡，但大陸不發一語，8個月後才證實4名官兵殉國，完全沒有說明事發經過以及衝突善後狀況。大陸的考量是「善意」，不要過度刺激印度。

不發一語相當於「秘不發喪」。諸葛亮死後秘不發喪，考慮的是軍心安定。成吉思汗攻打西夏重傷而亡，也秘不發喪。秘不發喪的原因很多，得看當時時空背景。

現在空軍作戰指揮部有6人確診，為避免疫情擴散，國軍開始實施管制作為，部隊包括軍校入伍生暫停活動。

東漢末年數次流行瘟疫，不到十年，三分之二人因患疫症而亡，醫聖張仲景痛恨統治者的腐敗無能，將百姓推入水深火熱之中，自此潛心研究傷寒病。明末清初吳有性，見江蘇吳縣連年瘟疫，痛感時醫治疫不效，結合自己的臨床實踐而成《溫疫論》一書。

戰亂易生瘟疫，軍隊勝負和瘟疫也有密切關係，腐敗者無法控制瘟疫，非不能者，是無能也。

現在能夠撫慰台灣人心者有二：疫苗與解放軍。疫苗就是古代吳有性的解方，解放軍就是戰亂年代的動因。值此台灣遭罪瘟疫之際，死亡率大幅超過世界平均，已經是大舉發喪，再拖下去死亡總數都可能超過大陸，解放軍實應暫停軍演，以慰蒼生。

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