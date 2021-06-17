已經有許多書（包括卡謬的小說《瘟疫》）討論過，瘟疫不是造成人類最大傷亡的主因，主因在人性。

什麼樣的社會，在病毒的衝擊下，就會顯現出什麼樣的弱點。那些弱點，是平時早已存在於社會、政治、經濟的結構之中，平時不以為意，瘟疫來臨時，那結構性的病灶，尤其是人性的貪婪，往往成為致命的破口。

台灣在應對從去年以降的新冠疫情，一開始表現可圈可點，但後來卻被衝擊得破口全開，全面慌亂，又是為什麼？台灣的病根何在？優缺點何在？現在其實正是重新檢視台灣社會的好時機。

首先，應該肯定的是台灣民間對瘟疫的應變之速、防堵之快，可謂超出全世界。2020年春節剛過，武漢發生疫情剛開始，我記得從台中過完春節一回到台北，才年初四，竟然在藥房裡已買不到口罩。台灣人的警覺性之高，防疫之快，超出想像。我仍記得當時的一間耳鼻喉科醫生說，因為戴口罩，流感都減少，他的診所少了很多病患。

雖然台灣的入境圍堵政策也發揮功能，但我以為台灣防疫最厲害的，仍是民間的強大自覺力量。與此相比，政府顯得被動。

然而終究出現防疫的破口，原因何在？病根在政治。整個中央控制系統自滿、傲慢，自以為是，完全聽不下民間的任何建言。事實上，台灣有強大的民間慈善力量，從歷次災難事件中，我們都可以見到慈善團體、民間企業的溫暖與善念，如何幫助台灣民眾、幫助政府，去彌補政府力所未及之處，從民間的需要出發，主動解決問題，修補那些傷痛。

可是這一次，政府完全把慈善團體、民間力量當成了敵人。這是最不可思議的地方。慈善團體要進疫苗，政府竟不是協助各團體，反而是在阻擋。民間力量要協助，捐獻物資，政府竟然不是說「謝謝感恩，我們一起努力」，反而是怕被搶了功，爭相表態說政府有買了。一個政府變成和民間慈善團體為敵，防慈善如防賊，這真是舉世未有的詭異。這個中央政府是中了什麼病毒呢？

中央的最明顯病根，而且是病入膏肓，其實卡謬在《瘟疫》裡早已寫過了。有人為了發災難財於是發明種種關卡，讓治療的藥物、生存的物質，變成一種稀缺物品，他們可以壟斷價格，哄抬價格。這個古老的人性之惡，文學上早已處理過。想不到，於今為烈的顯現在中央政府之中。他們壟斷了疫苗的進出口審查，對救命的疫苗，用行政手續、法規限制、公文旅行，硬生生擋了下來。

當民間從質疑到憤怒，群怒難犯之時，這個政府才宣布可以開放進口申請。但申請的手續，可以用公文旅行，讓你繼續卡關，無法進口。而一切，就是在等待，等待他們投資的疫苗宣告二期解盲通過。

這麼強大的民間慈善力量，卻被這個貪婪無恥、公然撒謊的政府給拖住了。而防慈善如防賊，這個政府是有病嗎？而有辦法的人，早已逃走，自己跑出國去打疫苗，然後，繼續鼓吹民眾要愛國，繼續等待台產疫苗。這種政客的嘴臉，不是所有小說早已描述過了？

任何一本描述過瘟疫的小說，所有的人性之惡，所有政客的嘴臉，台灣這一次全部重演一次。

說得更明白一點，政治就是瘟疫的最大破口，這個破口不改變，慈善力量出不來，人民還要受苦到什麼時候呢？

（作者為作家）