近日傳出慈濟將出手採購BNT疫苗消息，並已於今日依程序正式送件，時力立委邱顯智表示，國內疫苗稀缺迫在眉及，除了仰賴其他國際好友的緊急救援外，官方與民間互補合作主動向外突圍更是重要。

邱顯智指出，從上月起就已積極追蹤BNT疫苗的緊急授權與民間協助採購的合作模式，台灣國外疫苗採購已經落後，現在更應該窮盡一切補破網，排除一切困難，盡快取得疫苗。

對於民間提出的善意，指揮中心昨日卻表示，太多企業申請採購，恐引發困擾。邱顯智說，民間願意幫忙總是好事，政府應該要盡力協助，多一個管道才會多一份希望。