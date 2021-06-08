端午節假期即將來臨，蔡英文在臉書呼籲「請託國人留在原地不要移動」，然而目前防疫真正問題，是蔡英文應該帶頭示範讓政治留在原地，不要過度政治伸手干擾防疫專業。當初她一句「七月底開打國產疫苗」護航定調，讓人看見政治力早已滲透專業審查評估恐惹禍。

中研院院士陳培哲專業建言，卻遭到抹黑打壓。蔡英文似乎仍選擇一意孤行，明明多數人對「國產疫苗」目前只做二期就上市提出許多質疑，卻無法改變防疫一言堂問題。

陳培哲說，「最大的困難就是蔡總統」，一點也沒錯。蔡英文這種先射箭再畫靶行徑，未來食藥署怎可能擋住蔡英文的政治壓力，審查委員會恐很難維持應有的專業獨立性。

關於國產疫苗的爭議，應該關注食藥署是否敢濫權與瀆職，建議立法院對食藥署提出質詢，並成立跨黨派的國產疫苗聽證委員會進行監督。

看來目前台防疫真正問題，來自於政治高度凌駕專業，中研院院士陳培哲不為政治背書展現風骨，堅決反對違反科學與醫學程序的政治疫苗，請蔡英文政治收手放台灣人民一條生路。

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