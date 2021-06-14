彭文正爆料說總統已經偷打了BNT疫苗，卻又演戲要民眾打國產疫苗。

看到這條新聞，本來只是稍感齒冷，但總統府火速駁斥並授權指揮中心調閱接種記錄，陳時中火速否認，疾管署火速公布調閱結果後，我就火速震驚了。

1.根據指揮中心的疫苗接種順位，中央及地方政府防疫人員順位第2，維持國家安全運作之必要人員順位第8，怎麼算都排得上啊，連不知算什麼咖的丁怡銘都打了，怎麼總統沒打？且連副總統都沒打。

2.如果是彭文正造謠，事關總統清譽，朝廷顏面，與國產疫苗的可信度，總統府僅火速駁斥而非火速提告，難怪網民火速不信。

3.現在衛福部顧慮安全性尚未開放「混打」，若蔡英文已打了BNT，在無科學證據證明安全以前，一個月後若逞勇混打國產疫苗，那不只是拿命在挺國產疫苗，而是拿總統的命在賭國運。

4.若蔡英文沒打BNT或AZ疫苗，一定要挺到國產疫苗上市才接種第一劑，這也是拿總統的命在賭國運，畢竟總統不只代表自己，性命攸關國安，怎能豪賭於只做完二期臨床實驗的國產疫苗？

至於有沒有接種紀錄的問題，3+11都敢說沒會議記錄了不是嗎？真心偷打還如實紀錄，是不是太侮辱總統智商？

蔡英文有打或沒打疫苗，其實都有問題，退一萬步說，就算總統拿命來挺國產疫苗，也不該賠上副總統的命，正副總統總要有一個人先打吧？這不是國安常識嗎？

因此，重點不在於這則爆料是否謠言，而在於總統怎麼沒打？

怎麼想都不對，教人怎麼不震驚？

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