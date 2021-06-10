前行政院發言人、現任行政院有給職顧問丁怡銘，又出包了！他被爆早在5月份就已施打疫苗，引發插隊或特權施打的疑慮。

行政院給的理由是：丁怡銘是行政院防疫會議的出席人員，與行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等，都會長時間密切接觸，因此被列為第2類「中央及地方政府防疫人員」的公費施打對象，blabla⋯。

行政院掰得辛苦，大家也聽得很累，其實眾所皆知，丁怡銘之所以能夠在疫苗如此稀缺的非常時期提早接種，理由只有一個，就是長官罩他。但顯然蘇貞昌如此獨厚丁丁，已經隱隱然引發內部反彈，否則為何他每次出狀況，都會有人刻意透露給媒體知道呢？

從誣指北市冠軍牛肉麵使用萊牛、道歉買牛肉麵卻報公帳、到回鍋擔任有給職顧問，乃至於這回擠進疫苗先發名單，短短半年時間，丁怡銘已經給行政院惹出一堆麻煩；特別是，針對疫苗短缺的窘境，總統蔡英文還交待民進黨「要做表率」，到地方去宣導依序施打，輪到你，再去打。結果破壞規矩的人就在行政院裡，這要蔡英文的臉往哪裡擺？

丁怡銘簡直成了執政團隊的豬隊長，無奈蘇貞昌就是戒不掉他，大家也只能繼續忍受他了。

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