藝人賈永婕得知現在全台醫院最需要的「救命神器」是「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），她二話不說，立即跳出來兩天內募集了7000萬，購買252台送至全省各大醫院，4天加碼到342台。

此舉當然觸逆到了綠營上下，讓政府漏了氣，於是發動網攻，說是先前早已採購500台HFNC，已經有200台到貨，會用最快的速度提供給醫院。總指揮陳時中遮遮掩掩地說，我們感謝｢某人｣的捐募，連捐贈者的名字都不敢說、不願說。民情沸騰，逼得總統晚間不得不發文感謝賈永婕。

我們不曉得防疫中心做了什麼超前部署，今年3、4月印度就在鬧呼吸器荒，這種救命的東西早一分準備早一分安全，HFNC當然要比簡單的呼吸器有效得多，連藝人賈永婕都體驗到了｢救命神器｣的重要性，4天之內就籌募到了342台，後續還在增加當中；政府不但不感到愧疚，還處處為自己遮醜，說是早已訂購500台。

奇怪哩！賈永婕不買你也不行動，人家一買馬上跳出來搶功，難怪民間會說，｢買了一年多终於到貨了，太感動了！不是超前部署嗎？怎比不上民間團體啊？｣還有人說，如果真要如此的話，賈永婕應該去買國外疫苗，政府一定馬上跟進。

藝人向來是社會最軟的一面，蕭薔、張小燕、小Ｓ、林志玲、吳宗憲...陸續站出來表態、捐錢、捐贈物資，政府還能再裝迷糊嗎？陳時中不提捐贈者的名字我們來提，謝謝妳，賈永婕！

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