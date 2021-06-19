高端疫苗自行宣布解盲成功後，向食藥署申請緊急使用授權（EUA），為避免黑箱作業，在野黨要求衛福部須公開EUA審查，結果卻遭民進黨立法院黨團以「公開直播會給專家壓力」為由擋下，此舉無疑更加坐實政治主導科學之嫌。

在維護國人生命健康的前提下，如何讓EUA會議不受政治干擾，純粹就科學實證進行驗證，是唯一能補破網的機會。也因此，立院審查紓困4.0預算期間，國民黨、民眾黨及時代力量均提案要求直播EUA審查，或至少公開會議紀錄。

弔詭的是，陳時中起初雖反對，但經在野黨一再要求，終於在預算三讀前的朝野協商表態同意公開「去識別化會議紀錄」；但英派綠委羅致政卻立刻出手制止，警告「直播會給專家壓力，就算去識別化也有問題」，因而讓相關提案送表決予以封殺。

試問，所有參與EUA審查的專家若能堅守科學專業，何來壓力之說？還是EUA會議將做出不專業的決策，才擔心被人指指點點？身為蔡英文嫡系立委的羅致政是在護航什麼？

民進黨難道忘了，早年立法院朝野協商均不公開，密室協商的結果，就是讓國家資源容易流於分贓；直到近年，立院才在社會壓力下公開協商。或許，直播會讓立委感到壓力，但若自認禁得起檢驗、對得起國家，這種壓力對社會而言何嘗不是一種正面的助力。

美國食藥局（FDA）審查會議，不僅直播，還要求記名表決；世界衛生組織、歐盟的EUA審查也都有類似舉措。當國人對國產疫苗的信心已盪至谷底，除非蔡政府心裡有鬼，否則就請別再拒絕公開透明。不然，一個由政治決定科學結果的黑箱會議，注定將難以挽回老百姓對國產疫苗的信心。