在疫情最緊張時期，跳出一位｢活菩薩｣，捐贈了三百多台｢救命神器｣，適時解決了呼吸器材荒。

｢活菩薩｣是網友給賈永婕的稱號，因為她不僅捐一次，而是陸續捐了好幾次；不僅是賈永婕一個人出來，她還號召了她的好友、姊妹淘、各種人脈，全家總動員一同為台灣傳遞正能量。

賈永婕行善幾乎是來者不拒，哪裡有需要就往哪裡去，Delta肆虐到了國境之南，她也不辭辛勞開車南下捐贈物資。因為她的善舉，有位孩童把她畫成天使，並在旁邊寫下「人間菩薩不停歇，台灣感謝賈永婕」等語，足證台灣百姓對行善義舉的推崇。另外還有詐騙集團藉機打秋風，把她當成｢許願泉｣，向她提出逾矩的要求，這就有點違背良心了。

如今，居然傳出｢活菩薩｣賈永婕要遠行，陪同大女兒出國念書，經紀人證實了，但說賈永婕的愛心將會繼續在台灣傳下去，她的圈內好友吳淡如、小 S、Melody、徐若瑄、林牧潔等也都陸續加入她的行列，共同為｢抗疫｣戰爭奉心獻力。

｢抗疫｣是項嚴峻的工作，不能單靠政府，也不能只靠藝人，在｢大魔神｣壓境的當下，全民都應該站出來，有錢出錢、有力出力，國家是大家的！

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