轉職是件鳥事！因為轉得好就順風而上，轉錯了則逆風難行，就好比談戀愛換新對象，找到適合的搞不好會一起走一輩子，所以換工作，很可能是你人生的十字路口，真的是需要慎重考慮的人生大事！

既然都拿出愛情婚姻作比較了，就不得不提到Ｑ哥，他是一個很循規蹈矩的好學生、好先生，學生時期聽父母的建議選科系，交女友聽朋友的起鬨去告白，結婚的時候聽親戚的媒妁之言，現在連轉職都要來聽我的意見：「我想說妳都到人力銀行了，應該有很多好的工作機會可以介紹！」

「可以啊！那你想找一樣的產業還是轉換跑道？」里長伯個性使然，我答應得乾脆。

「我老婆是說現在生技業正夯......但我自己是覺得有薪水夠高最重要。」所以另一半的要求重要還是薪水重要呢？」

「我是有認識不錯的，但我記得你沒相關經驗，你想做研發還是業務......？」雖然有點一頭霧水，我還是邊翻了翻自己的手機電話簿。

「那你幫我決定好了，你比較懂！」

我馬上決定放下手機，請Ｑ哥想好了回頭再跟我說，不是我冷漠，只是連投顧老師都不可能保證哪支股票穩賺不賠了！

轉職就如同買賣股票，一定要有自己的主見，深入了解各個面向。1111人力銀行發言人黃若薇提醒，換工作前一定要多做功課。（攝影：邱蔚中）

轉職這等人生大事，自己沒定見也沒研究清楚產業工作內容，一下聽老婆說，一下聽朋友說（還好沒唱周杰倫的歌），這樣的轉職實在太危險，再加上Ｑ哥根本沒生技相關經驗，如果他沒想好就介紹出去，不但可能誤了他，也可能誤了公司，更可能連介紹人都遭殃，可信度降低，變成全輸局面。

很多人資專家都會說，轉職最好轉跟你所學或上一份工作相關。在這邊補充說明一下，就算沒學過或完全沒經驗，只要平時就有興趣或經常接觸，其實也是不錯的選擇（比如我因為曾愛看棒球做過運彩分析師；也有英文老師搖身一變成當紅YouTuber）。

畢竟AI時代跨領域人才正夯，為了不被機器取代，手握多種技能已經是職場顯學。如果覺得自己的技能太單一，也可以從本職中找些鏈結。比如我在當記者時，向同事學了剪接軟體，再加上在學生時期學習的電腦繪圖，節目執行製作時期學會的腳本撰寫、企劃能力，等等相關技能連接起來，一個人的技能就等同小型影音製作工作室。

只要能夠一人多工，就算將來不想當上班族，也還有創業或接案的選擇，所以在出現轉職衝動，在行動之前，請先停3秒想想，你準備好了嗎，能力愈多＋選擇愈多＝委屈愈少！願正在讀這本書的你，在職場上永不委屈自己！

選擇轉職或留下，只有自己才知道答案！像是我覺得很不錯，待了很久的公司，也有跟我同時期進來，待不到2個月就提前退場的同仁，不是他不優秀，而是他跟公司磁場不合，企業文化跟運作模式都不是他想要的感覺，所以他提前停損。

適合Ａ的不見得適合Ｂ，就像有些人，被前任稱作渣男渣女，結婚後卻被稱讚是新好男人或全能太太一樣，客觀來說沒有絕對的爛員工或爛公司，大多數都是合不合腳的問題罷了。

也別忘記了，求職前先上1111人力銀行的面試經驗暨工作甘苦談，裡面有許多擁有豐碩戰果的前輩，將職場心法不藏私地，分享給還在職涯路上碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路，或是也可參考1111轉職專區直接以職位、福利、地區、產業，一個按鍵就能輕鬆轉職！