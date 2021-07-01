在幾歷艱難之下，台灣迫切需要的疫苗，終於逐漸進口入境，尤其是日本所捐贈的124萬劑AZ疫苗，更如及時之雨，台灣民眾在感謝外援之餘，更不禁額手稱慶，踴躍挽袖施打。

但是，自AZ疫苗施打以來，即連續出現不少疑似接種死亡案例，至今已高達240例之多，死亡率竟高達萬分之1.3，遠遠超過德國、義大利的10倍以上。儘管指揮中心一概都以「未能證明是因施打疫苗而死亡」、「年齡偏高」、「有慢性病史」等予以圓說，但卻已引起民眾莫大的恐慌，深恐未因染病而死，卻因接種疫苗而亡，緩打AZ，寖漸成為風潮，這與民眾自莫德納疫苗來台後的爭先恐後，形成強烈對比。

何以台灣施打的AZ疫苗，死亡率會如此之高，網路眾說紛紜，有謂日本人自己不施打，贈予台灣，是將台灣人當大型的白老鼠試驗場者，此說不但不足憑信，甚且大有「以小人之心，度君子之腹」的嫌疑；但是，不容否認的是，這批來自日本的疫苗，是完全違反了蔡英文與指揮中心所刻意強調的「原廠」原則的，同時，也未曾通過WHO的緊急授權，這點，已經指揮中心的發言人莊人祥證實了。儘管莊人祥對此的解說是「非必要條件」，但是，面對如此高的死亡比率，終究很難令人不懷疑這批疫苗是不是「可能」出現了某種問題。指揮中心在事前既隱瞞了這個信息，事後又未加以密切關注，衡以外國偶有幾例死亡就緊急叫停的措施，指揮中心如此的因循託大，顯然是不足以讓民心悅服的。

據聞日本將陸續再致贈台灣百萬劑的AZ疫苗，政府在欣然接受、感激之餘，是否更應該以台灣百姓的生死與存亡為念，針對未來的AZ疫苗的安全性，作更周全的監督與防範？至少，指揮中心對民間贈購的疫苗，嚴格規定必須來自「原廠」，何以許多外國捐贈的就不必出自於「原廠」，也該給個讓人心服口服的說詞吧！

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