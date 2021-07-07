指揮中心諮詢小組召集人張上淳說，在疫情期間的死亡個案中，近2成有簽署DNR（不施行心肺復甦術），是造成死亡數多的原因之一，若插管急救或可救回。

張召集人這句話或許是事實，但不覺中傷了多少家屬和醫護人員的心。為自己、為家屬簽下DNR是多痛苦、多煎熬的決定，若是一般慢性病也就罷了，但不幸感染新冠病毒、或是注射過疫苗引發病情急速惡化，不得不放棄心肺復甦救治，已讓家人難以接受。如今又把罪過安在家屬頭上，叫死者家屬情何以堪？

張召集人說得輕鬆，說是原本可以救回，但礙於家屬的拒絕不得不放棄。說這話的目的只是想減少帳面上死亡的數字，還是想推卸醫治能力的責任呢？是不是這樣？

疫情期間，大家對於諮詢小組的專業和努力都十分感佩，張召集人的專業更是沒話說，但這樣的心態以及講話的邏輯值得商榷。簽署DNR只是不願意家人承受插管及電擊的痛苦，不得不做的決定。試想，若能救，誰不想救？能活，誰不想活？相信醫護人員也是人同此心，不會放棄任何救治的機會。這句話卻無端傷了家屬和醫護兩方面的心。

追根究柢，如果疫苗夠，而且施打後鮮少發生猝死問題，甚至承擔起責任，好好檢視猝死實情，就不會有這些話語。請指揮中心趕緊為老百姓爭取更多的疫苗，以及找出施打疫苗後猝死的原因，這才是重點，而不是為了掩飾太平，在辛苦的醫護人員和悲傷的死者家屬傷口抹鹽巴。

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