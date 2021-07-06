為降低重症個案發生，疫情指揮中心緊急採購單株抗體藥物，有64名重症個案使用。國民黨立委賴士葆指出，單株抗體已被證實對新冠肺炎的治療極為有效，台灣何時才制定使用原則？台灣為何採購量只有1000劑？實在太少。

賴士葆認為，即使每劑要花費1000美金以上，如果買一萬劑，也只需幾億台幣而已，對照動輒幾百億的防疫費用實在是小數目，為何民眾的生命，仍需指揮中心張上淳批可方能使用？國外在去年即開始使用，台灣為何遲遲不做？而是當死亡率飆升才制定？口口聲聲要超前佈署，簡直是一派胡言，荒腔走調，荒謬至極。

賴士葆也提到，指揮中心每天面無表情播報確診人數和死亡人數，變成一個例行公事。迄今確診染疫之後死亡的人數706人，死亡率4.5％，在全世界192個國家排名第10名。另外打完疫苗死亡的人數306人，比例是英國的6倍，是美國的6.9倍，是歐洲國家的10倍。指揮中心一貫的答案就是台灣施打疫苗者的年紀高又有慢性病，然而有專家比較過純粹以年長施打者來比較，台灣的死亡率還是高出4倍。

賴士葆感慨，指揮中心很淡定的說沒打疫苗，台灣每天都有數百位老人正常死亡，完全不能體會家屬眼見打完疫苗不久就猝死的驚訝和錯愕，縱使有慢性病史，但是打完疫苗就死亡還是讓家屬難以接受，有些家屬激動地認為家人彷彿加害者一樣，若不送長輩去施打疫苗至少還可以多活一些時候。

賴士葆說，更多人施打疫苗才能達到群體免疫是正確的方向，但是因為疫情死亡的比率和台灣的高醫療水準不成比例，「指揮中心把700多名死亡視為常態」。過去衛福部長陳時中誇口說防疫世界跟不上台灣，現在變成死亡率在世界名列前茅，疫苗施打率在世界排名殿後，指揮中心擁有至高無上的權力，卻是一籌莫展。