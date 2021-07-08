指揮中心祭出微解封方案。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心8日決定局部微解封，但仍維持3級警戒。類封城的3級警戒實施將近兩個月，大部分人生計都受到嚴重影響，很多靠每天現金收入的攤商、餐廳、養生館、商家都受到影響，台灣幾乎是民不聊生。台灣人素來認命，也很少怪民進黨，但這次台灣的COVID-19疫情，是人禍，而非天災。

如果當初徹底執行普篩，就不會鬆懈防疫；如果民進黨政府緊跟國際腳步，就能採購足夠的應急藥品，不會有700多條冤魂；如果不是蔡政府自大傲慢，台灣早已有充足的疫苗。難怪前副總統呂秀蓮向蔡總統喊話，「現在疫情這麼嚴重，很替妳難過。」

《詩經‧小雅》有謂「天方薦瘥，喪亂弘多。民言無嘉，慘莫懲嗟。」意指蒼天正又一次降下飢疫，死喪和禍亂實在太多。民眾言論中不再有好話，你們竟還不懲戒自我。但民進黨政府除了甩鍋卸責，連檢討自我都沒有，何況其他。

看到那些在烈日下辛勤工作的基層人員，實在令人心疼，例如建築工人、外送員、菜市場攤販、資源回收的阿嬤、交通警察，都是為五斗米揮汗的人，今年夏天連這樣的工作都快沒有了，很多庶民現在連房租都繳不起。這些人大部分為地下經濟的一環，也是受害最深的一環，但大多不適用現有的紓困措施。

自2016年民進黨執政，兩岸關係凍結後，少了大陸客，景氣變差，加上大幅削減軍公教退休金，景氣更加不好，影響到中小企業及中小店鋪的營運至劇。台北永康街1/3店面在疫情前都已關閉，知名餐館更是紛紛停業，台中一家要靠老阿伯一個人擺攤養活18個家人，疫情前已困難重重，現在更是全家一起挨餓。

這兩個多月，看到一個個生命的離去，救護車在鄰里巷弄間呼鳴，但上位者猶自搞權力鬥爭，把反對者都冠以認知作戰的對象，甩鍋、卸責，打擊政敵。綠媒忙著大內宣、大外宣，心中早已沒有庶民。

疫情期間，各國都大發個人紓困金，以免產生社會問題，美國政府給過兩次，一共每人2400美元（約台幣7.2萬元），包含小孩在內。各州還加碼，例如加州發600美金，全香港18歲以上的永久居民發放港幣1萬元（約台幣3.8萬元），以渡過難關。

以台灣平均國民所得，主計處預估達3萬美元，一個人一個月平均所得是2500美金，合台幣約7萬元，封城兩個月，庶民損失約14萬元，因此政府至少每人要發3萬元才能彌補小市民的損失，立法院從去年到今年一共通過1.2兆防疫預算，用在個人紓困只有1100億，平均每人才5000元，而且具有勞工身分的人或透過公會編列的人才領得到，真正苦丁反倒缺乏救助管道。

反倒是一向被批為權貴的國民黨，已意識到選票是一票票庶民爭取來的。在馬英九任內，面臨金融海嘯，馬上發3600元消費券，沒有花樣（不像三倍券），吳敦義任行政院長期間，甚至製作庶民經濟指數，如貨運量、通貨膨脹率等加入在內，以真正反映庶民生活。微解封，解得了庶民之困嗎？

（作者為資深媒體人）