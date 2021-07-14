身為一個未婚未育的台灣北漂，這幾年可說全方面融入北京。唯一看不懂的就是大陸競爭廣大的教育產業。

近期也跟風刷了《小捨得》這部電視劇，跟在台灣的家人分享，他們搖頭，「有沒有這麼誇張啊！」劇裡的家長，為了上小學的孩子，不惜塞錢進補習班，孩子每天行程排得滿滿的。

於是，我訪問了周圍幾個親朋好友，訪問對像涵蓋兩岸人民。

雞娃與佛系

一個天津朋友跟我坦承，自己身邊就有典型的「雞娃」。小學二年級的孩子，總共報了三個「提高班」，現在綜合學力已達小學六年級，英語水平則已經可以上初中。一個小學孩子每個月的補習費(含休閒運動及托管班等)，花費得一萬多（人民幣，下同）。

「就是普通家庭喔。」朋友強調。

而根據某招聘網站2020年統計的天津平均薪酬，約為七千多，若是夫妻家裡有房、不需繳房貸，單人有普通偏上的收入，一名孩子的補習費仍舊太驚人。

「這並不算太『雞』的，看過身邊有人更誇張。」朋友感歎。

而在這場議題討論中，「我們不算太『雞娃』，身邊的人更誇張」，是每位受訪者都講過的話。

相較於「雞娃」的天津友人，在大城市自認佛系的北京家長，一個月花多少錢在小學孩子的課外補習上？

「北京最『雞』的學區是海澱，西城次之，然後才是朝陽區等地。朝陽家長比較佛系的一群，孩子小學的話，比較注重他能全面發展。小提琴、擊劍課、補數學、在線英文班，加上社區托管班，一個月大概六千人民幣左右。」北京朝陽區的朋友跟我表示。

「貴一點的課外活動還有馬術班什麼的，太貴了，沒必要，但身邊也有不少家長給孩子報名。」

北京有數家幼兒馬術班，這樣的「馬術俱樂部」體驗一次(大約45分鐘)，從便宜的兩百多塊、到300、400多不等。

在上海，崩潰的台灣家長

大陸友人跟我科普，在廣大「養娃」市場中，北京與上海就有完全不同的現象。儘管也有不錯的民辦學校，但北京的好學校大多為公立，上海許多好的小學、初中則以民辦為多。

「佛系佛系，我也想佛系啊！」一位在上海的台幹朋友近日崩潰怒喊。

朋友表示，兒子上的是上海公立小學，許多作業連他這個「台灣學霸家長」都不太會寫。自己也是所謂「佛系養娃」，希望孩子多有點課外活動，補補空手道、書法、樂器，在線學習數學及英文，每個月加上托管班約5700元左右。

但兒子現在得面臨「小升初」(小學升初中)，體會到了「佛系養娃」的困境。

該台灣友人在上海並無買房，所以抽公立及民辦學校的「中籤率」並不高。而在上海，少數頂尖的公立初中也可能私下篩選入學者，不錯的民辦學校當然更得考試，不只父母得幫孩子製作「豐富履歷」，還得有錢。

台灣友人表示，自己的預算大約是一學期兩萬人民幣左右。而上海浦東區的民辦中學價格，從一學期一萬五到九萬不等。

「兩萬一學期，在上海的民辦初中只算是中等偏下的預算？」我驚呼。在台灣，所謂「貴族女中」的私立學校學費，恐怕也要甘拜下風。

「對啊，我頭髮都白了。如果看中的公立和民辦沒有中，只能去更貴的民辦、或是去一些設備較差的公立。」

「你沒有像一些台灣人一樣把小孩送去台商學校？」我問。

「以後想讓兒子考大陸的大學啊，就想讓他還是在同等競爭的大陸學校讀。」

離開大陸學校的台灣家長

「大陸學校的壓力真的太大，上海有台商學校，該送孩子去台商學校的。」一位在東莞的台幹友人歎氣。

友人表示自己的孩子也讀過大陸的小學，但面對龐大的課業壓力，再加上聽說了「小升初」的各種麻煩事，索性將孩子轉入台商學校，從小學一路唸到初中。

「台商學校」目前在中國大陸有三所，學歷被台灣及大陸教育部門承認，可以參加台灣或大陸大學的入學考試，校內的老師多是台灣人，許多教材都是台灣老師帶到大陸。

「孩子課業壓力真的差很多。」他強調。

如今台商學校對於在大陸的台灣父母而言，是躲避大陸的「小升初」的最佳方式，最重要的是，可以給孩子減輕壓力。

以位在東莞的台商學校學費為例，小學大約一萬三至一萬四一學期，初中大約一萬五，高中則是兩萬左右。在東莞和深圳，比這個貴的民辦學校比比皆是。

在問完這些家長之後，我下了一個「經濟發展後，中產階級的父母們認為這樣才可以保住『現有階級』，甚至是『階級提升』」之結論。

這樣的教育現象，與在台灣時，我們想像的「大陸人狼性、競爭大」某方面符合。

然後我看到了《小捨得》的編劇說的一段話。「十年前的家長可能把自己實現不了的人生夢想寄托在孩子身上，但現代家長未必。他們怕孩子跟不上，甚至不是要孩子衝到前面去。」

突然明白，這代台灣家長，也是如此吧。在這點上，兩岸有什麼不同呢？

（郭雪筠/台北女孩）

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