酒駕是全民公敵，民進黨丁允恭跟民意直接挑戰對幹！丁允恭覺得近期民進黨民調崩盤不夠？酒駕等於殺人，酒駕零容忍早已經是全民最大共識。

微解封到微酒駕的辯稱，民進黨爭議性人物丁允恭又出事！這次他向媒體辯稱「昨晚11點多在家裡喝了點高粱，不到12點就睡覺，睡醒後早上出門，8點多發生車禍，根本不知道自己還沒退酒，不知道這樣會酒駕。」

這考驗全民對於酒駕認知作戰？酒駕肇事者「自以為沒有酒駕」心態是酒駕無法根除所在。身為公眾人物卻帶頭做最不好的示範，看來蔡英文的民進黨真的螺絲鬆了，民調崩盤還在大玩認知作戰，挑戰民眾容忍度。

每年酒駕肇事傷亡造成的家庭破碎，這是所有人的痛。根據統計，近5年多來，酒駕肇事件數高達5萬511件，奪走1695條人命，更造成6萬4300人受傷。無庸置疑酒駕等於殺人，必須嚴加取締嚴懲，真正杜絕這些酒駕慣犯的投機心態。

民進黨培養的政治人物丁允恭酒駕肇事，是脫序的政治表現，難道民進黨這是在考驗民眾容忍底線？

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