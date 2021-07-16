鴻海台積電成功買到1000萬劑BNT疫苗，民進黨無恥又瘋狂地搶功。但媒體也揭露，若非行政院的政治干擾，疫苗第一批交貨的時間，應該可以再提早好幾個禮拜。

延誤交貨時程的關鍵，就在蔡政府堅持的「原廠製造」、「原廠標籤」和「直送台灣」三原則。疫苗原廠製造，殆無疑問。但是，明明是透過上海復星代理購得的疫苗，蔡政府堅持不能用BNT或輝瑞的標籤，也不能有「復必泰」字樣，要另行打造專屬標籤。專屬標籤必須重新設計生產，流程繁複而特殊，標籤外包製作，必須先簽約，才會發包。一來一往折騰，交貨自然延誤。

戒嚴時期，言論管制，警總和新聞局嚴查進口雜誌，遇有違背國策的文字圖片，蔣氏政權不會要求外媒製作台灣專屬的內容，而是用粗黑的簽字筆，將有問題的文字和圖片塗掉，很有智慧地給台灣留下呼吸自由空氣的一扇窗口。

蔡政府何其愚蠢?包裝上有了「復必泰」字樣，原廠製造的疫苗就會變質?就會將一國兩制、一中原則、九二共識的因子，透過疫苗注入台灣人民的臂膀?為何不能借鏡當年警總處理違法圖書的作法，等疫苗進口後、接種前，加貼台灣自製的「專屬標籤」呢?何況，專屬標籤在台自製，還能加貼蔡英文肖像、「公私協力合作模式好棒棒」等字樣，搶了時效，還能兼顧大內宣，一舉兩得!

專屬標籤，自製另貼，才是真正的「貨要買，國家利益要顧」!行政院發言人羅秉成，以為然否?

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※