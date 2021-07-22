行政院說，已經要下訂3600萬劑莫德納疫苗，所以禁止民間再向上海復星採購BNT疫苗。這兩件事其實沒有矛盾，何不讓莫德納與上海復星比賽跑呢？

病毒不斷變種，台灣隨時需要新的疫苗，可是民進黨的疫苗政策，總是要 "just make"，政府買了莫德納，就不准別人買BNT。而行有餘力的國外政府，會採購超過需求的總量，之後好的疫苗自己用，多出來的送別人。

亞洲生技大會主席李鍾熙透露，「莫德納尚待出貨的疫苗金額高達184億美元，多數訂單已排到明年」，行政院也坦承，莫德納的到貨時間不確定，那麼未來台灣很可能跟今年一樣，「下訂的很多，到貨的很少」。

可以想見，明後年台灣沒疫情，藥廠就把疫苗先出貨給其他國家，然後台灣又因為沒有疫苗而爆發社區感染，又三級警戒，又七百多位確診者死亡，然後政府又緊急呼籲其他國家「捐贈」疫苗，民間又不得不去找上海復星……

犯第一次錯是不小心，犯第二次就是蠢，或者壞了。競爭永遠對消費者有利，與其只押寶莫德納，民進黨何不把上海復星的BNT也拉進來，兩家來比比看，看誰比較早到貨？

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